Prvi put HRT bira najljepši dječji glas Hrvatske!

Ako želite glazbeno napredovati, upoznati nove prijatelje i zabaviti se pozivamo vas da zajedno s ekipom iz cijele Hrvatske otkrijete što krije najuzbudljivije pjevačko natjecanje „The Voice Kids“.

Bez obzira je li vaš glas besprijekoran ili želite čuti savjete mentora kako bi postao još bolji, ne brinite. Ono što možemo obećati svakom kandidatu je sigurno okruženje. Očekuje vas puno uzbuđenja i nezaboravno iskustvo kakvo su proživjeli i njihovi nešto starije kolege. Zato smo ih i pitali bi li se prijavili na „The Voice Kids“ da je postojao kad bili nešto mlađi. Naravno, o svojim počecima najviše su saznali iz roditeljiskih priča.

GALERIJA: VIDEO Martin Kosovec: 'Život mi se nije promijenio nakon pobjede u 'The Voiceu', tu je i stres

Upravo je od njih i Sandro Bjelanović saznao koji je bio njegov prvi veliki hit: - Meni su mama i tata pričali kako sam već kao klinac od tri godine pjevao pjesmu 'Thunderstruck' od AC/DC. Na satu glazbenog odgoja uvijek sam ja bio taj koji nešto pjevao pred cijelim razredom! Tu su krenuli moji prvi zborovi, upis u glazbenu školu. Kad sam počeo pjevati bilo je tu svega, svakakvih falševa, susjedi su mi znali su reći "Pa susjed, vi se čujete do pola ulice". Djeco, neka ova moja poruka bude vama inspiracija da se i sami prijavite na 'The Voice Kids Hrvatska', jer da se „The Voice Kids“ pojavio kad sam bio dijete godinama i da se Voice odmah bih se prijavio! Nemojte se bojati, nemojte se sramiti! - poziva Bjelanović.

VEZANI ČLANCI:

O svojim glazbenim počecima 22-godišnja simpatična Mostarka Ivana Jukić rekla nam je: - Cijelo djetinjstvo živjela sam okružena bukom moje velike obitelji, ali ta buka nerijetko je bila popraćena i glazbom. Kao jako mala curica pjevajući zabavljala sam prodavačice u trgovinama. U to vrijeme moja najveća glazbena ikona bila je Vesna Pisarović čije su pjesme redovno bile na mom repertoaru. Cijelo djetinjstvo sam sanjala o pjevanju na velikoj pozornici pred publikom, ali sebi sam to ispunila tek u 21. godini života kad sam se prijavila na The Voice. Da je tada bio The Voice Kids, mala Ivana sigurno bi bila prva koja bi tipkala prijavu i čekala da me pozovu. Prijavite se i vi! - poziva Jukić.

Njezin partner iz dvoboja, polufinalist Sergej Božić prisjetio se svojih prvih koncerata. - Moji prvi nastupi nisu bili na velikoj pozornici već kod kuće, a moja vjerna publika bili su roditelji. Kao mali slušao sam dječje pjesmice ali posebno sam volio pop glazbu. S nekih 11 godina počeo sam ozbiljnije razmišljati kako želim biti pjevač. Da je postojao „The Voice Kids“ sigurno bi bio moj izbor - kazao je. Sergej je na kraju poručio svim roditeljima čija djeca razmišljaju o prijavi da budu uz svoj dijete, da ga podrže, a svi vi koji još uvijek važete da li ne, dajte sebi priliku, zajedno s vašim roditeljima ispunite prijavu te pokažite svojim glasom koliko volite glazbu!

Kad smo pitali ove starije Vojsovce bi li se prijavili da je u vrijeme njihovog djetinjstva postojao The Voice Kids Petar Brkljačić profesor informatike u osnovnoj školi i prošlogodišnji član tima Urban pozvao je one još uvijek neodlučne:

- Draga djeco, zamislite da pjevate pred velikim brojem ljudi koji vas bodre. To je osjećaj kao nijedan drugi! Upoznat ćete i raditi s profesionalnim pjevačima koji će vam pomoći da pjevate još bolje. Dobit ćete puno savjeta o tome kako da se osjećate sigurno na pozornici i kako da vaš glas zvuči sjajno. The Voice Kids je mjesto gdje ćete se družiti s puno djece koja vole pjevati. Uz sve vježbe i nastupe, imat ćete puno zabave i smijeha sa svojim novim prijateljima. Nastupi, probe, prijateljstva - sve to će postati nevjerojatne uspomene koje ćete nositi sa sobom cijeli život. The Voice Kids je jedna velika avantura puna zabave, smijeha i glazbe a svojim nastupom možete inspirirati i drugu djecu da slijede svoje snove -

GALERIJA: Hrvatica Emma Filipović pobijedila u njemačkom 'The Voiceu', a njezinu izvedbu vidio je i slavni glazbenik

Gabriela Braičić iz Duća, članica tima Gobac, priznala je da je oduvijek najviše na svijetu voljela pjevati. - Htjela sam da me što više ljudi čuje. Kad god sam ugledala pozornicu popela bih se na nju. I zapjevala. A da sam u to vrijeme vidjela veliku, predivnu pozornicu The Voicea prijavila bih se isti čas! Zato što prije, nema još puno vremena! - tvrdi Gabriela.

Pozornica The Voice oduševila je i Kuprešanku Karlu Jovanović, članicu tima Dina. Budućim malim Vojsovcima obratila se pjesmom:

„Biti dio The Voice ekipe,

Pamtit ćemo dugo svi,

Pregršt dobre muzike i smijeha,

Iskusit ćeš možda i ti.

Nemoj tu šansu propustiti,

Dođi, pjevaj, zaboravi gledatelje,

Ako voliš dobru glazbu,

Tu ćeš naći nove prijatelje.“

Još jedna glasna Dalmatinka objasnila nam je zašto ne smijete propustiti prijavu za The Voice Kids Hrvatska. Duška Brčić Šušak rekla nam je: - Pozivam svu talentiranu djecu koja sanjaju o tome da podijele svoj glas sa svijetom da se prijave na The Voice Kids! To je nevjerojatna prilika da pokažete svoj talent na velikoj pozornici, uz podršku sjajnih mentora i produkcije. Prijavite se i pustite svoj glas da zasja na jedinoj pravoj glazbenoj platformi koja cijeni i potiče dječji talent! - kaže.

Nadamo se da su vas ohrabrile riječi vaših starijih kolega. Zajedno sa svojim roditeljima do 11. lipnja ispunite prijavu na voice.hrt.hr i avantura The Voice Kids počinje.

VIDEO: Sea Star zaplesao Rim Tim Tagi Dim uz Baby Lasagnu