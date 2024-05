Iznenadna smrt njene majke potresla je svijet, a ona danas izgleda kao njezina kopija

Popularna influencerica

VIDEO Odličan podcast Meri Goldašić: 'Želim se doticati temeljnih ljudskih prava i poticati na razmišljanje'

Popularna influencerica Meri Goldašić u razgovoru za Večernji list osvrnula se na svoj novi podcast - "That's what she said", a koji je već prikupio velike simpatije publike.