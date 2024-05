Liječnica Petra iz 'Braka na prvu' skinula je 15 kg, a sada otkrila što je točno jela kako bi to postigla

Liječnica i influencerica Petra Meštrić, koju smo upoznali u RTL-ovom showu "Brak na prvu", svakodnevno iznenađuje svojom transformacijom. Potpuno se promijenila od kad smo ju prvi put vidjeli u realityju. Kaže da je tada imala najviše kilograma u životu, a uspjela je skinuti 15 kg, te sada ima 58.

- Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja "pala" na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma - rekla je Petra za RTL.hr.

Dodala je da ne podnosi restrikcije, da je jela sve, ali u manjim količinama.

- Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela. Kad ne jedem u restoranima, doma spremam isključivo meso na papiru za pečenje iz pećnice uz neku salatu (zelenu, kupus, ciklu...). Kuham i takozvane "juhe", to jest povrće na vodi sa začinima. Obrok mi zna biti i tuna s posnim sirom i tako jednostavniji recepti bazirani na izvoru proteina uz povrće.

U vezi je i zaljubljena, no, karijera i posao je u životu najviše ispunjavaju.

- Nije, razlog je karijera, posao. To je ono što me "drži" i ispunjava u životu. Billboard za rođendan bio je prekrasno iznenađenje, epizoda "Braka na prvu" prikazivala se na tv-u na moj rođendan. Pacijenti su mi pjevali na poslu "sretan rođendan" jer su vidjeli u medijima. Ljudi me prepoznaju na ulici, planiram nove projekte. Kako bi rekla poznata pjesma 'Malo mi za sriću triba'.

Otkrila je i svoje dojmove o Klari i Lovri.

- Jesam, jako mi je drago i velika čast što su nas pozvali. Tog dana sam upoznala Lovru i Klaru koji su oboje jako dobri mladi ljudi. Za Klaru se ispostavilo da je moja susjeda, živi u zgradi do moje, a to prije snimanja nisam znala. Sad mi je drago da ponekad mogu s njom popiti kavu u kvartu - rekla je liječnica i nastavila:

- Što se tiče njih dvoje, analizu sam dala još na snimanju i ostajem pri tome. Što se tiče ostalih parova, primijetila sam da su većina kandidata jake ličnosti i tu često dolazi do sukoba zbog različitih karaktera. Ipak, nadam se da im je sad za vrijeme emitiranja, a i nakon da će im mnoge stvari biti jasnije i da će nešto pozitivno naučiti iz ovog iskustva. Za neke kandidate se zaista nadam da su ostali zajedno, a neki mi imaju i predispozicije za kvalitetno prijateljstvo. Definitivno bih im svima poručila da maksimalno uživaju u ovim trenucima - zaključila je.

