Davor Gobac otkrio s kakvim se komentarima susreće njegov sin: 'Kad mu to govore, ja mu samo velim...'

Frontmen benda Psihomodo pop, 60-godišnji Davor Gobac, svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, no poznato je da već godinama s obitelji živi u Zaprešiću i uživa u mirnom obiteljskom životu. Gobac je sa suprugom Deanom u braku od 1994. godine, a ona je također cijeli radni vijek na sceni. Inače, ona je po zanimanju balerina koja je svojedobno plesala u zagrebačkom HNK.

Poznato je i da je ovom šaljivdžiji, koji ima izvrstan smisao za humor, supruga Deana najveća podrška, a to je pokazala kada je odigrala ulogu u njegovu spotu za pjesmu „Trotl Boy“. Spot za pjesmu snimali su davne 1991. godine, a lijepa Deana u njemu je glumila atraktivnu liječnicu koja se skinula čak i u haltere.

U novom intervjuu za IN Magazin Davor Gobac je progovorio o obiteljskom životu sa suprugom i sinom pa je neke iznenadio zanimljivim priznanjem. - Pa znam se tu i tamo posvađati. To je dio života. Život bi bio dosadan bez svađe. A brak k'o brak. I taj bend moj i to je drugi brak. Ja sam u par brakova istovremeno, duže sam s bendom nego s familijom - priznao je popularni roker.

Par je 1994. dobio sina Vilija koji je odlučio krenuti očevim stopama. Talentirani Vili diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti, a sa svojim bendom "Donkey Hot" svira po cijeloj Hrvatskoj.

- Mali svira, radi u IT firmi, super. Stalno mu vele da je isti ja, ja mu velim pa kaj te briga, ja sam ti tata pa nećeš biti isti poštar - našalio se. – Kažu da sam naslijedio glas od tate, da sam naslijedio oči od mame, kažu da sam od bake dobio nos i, hvala Bogu, na poštara nije ništa – našalio se Vili jednom prilikom za domaće medije.

Podsjetimo, glazbenik je nedavno gostovao u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" i otkrio ponešto o svome sinu Viliju i njegovoj glazbenoj, ali i glumačkoj karijeri.

– Tata i sin smo. Nije ni čudo da si možda malo i sličimo, a imamo i sličan pogleda na glazbu. Ja volim njegov bend i mislim da su sve bolji i bolji. Sad su to već vrlo profesionalno odradili. Bilo je veselo i ljudi su super reagirali. Bilo mi je baš drago da su bili predgrupa mom kolegi – kazao je Gobac, referirajući se na koncert u Areni Zagreb na kojem je bend njegova sina bio predgrupa Goranu Bari.

Otkrio je i je li Viliju dao pokoji savjet uoči njegova velikog koncerta. – Davno smo se mi savjetovali. Vili dosta dobro svira par instrumenata i već se dugo time bavi. Oni već sve sami rade. Zbilja nema smisla da im ja nešto govorim – priznao je karizmatični roker. Rekao je i smeta li mu kada u intervjuima pitaju za njegova sina. – Da, stalno me pitaju za Vilija. Ali to mi je drago. Kad se već bavi glazbom. Završio je on i glumu pa će valjda sad nešto malo i glumit – ispričao je, a sin Vili sigurno je ponosan na svoje roditelje od kojih je naslijedio talent za umjetnost.

