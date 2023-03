Dario iz 'Braka na prvu' otkrio što je radio s Lorenom u hotelu: 'Bili smo kod mene u sobi'

Bivši kandidat showa 'Brak na prvu' Dario Crnković odlučio je otkriti neke detalje koji su se događali iz kulisa emisije u kojoj je sudjelovao. Komentirao je svoj odnos s Petrom, koja mu je u showu bila supruga, ali i odnose s drugom kandidatima. Priznao je da nije pronašao ljubav u međuvremenu, no da mu se javlja dosta cura i da sada traži ozbiljnu vezu. Isto tako je rekao kako se vratio iz Engleske i da trenutačno radi na Plitvicama.

- Manuela dolazi na Plitvice svakog ljeta pošto je turistički vodič pa se nađemo na piću, a Lorena je bila tamo sa Zokijem. Malo smo se zabavljali - rekao je Dario za RTL.hr, a dodao je da Hedvige nije bilo jer nije bila dio te ekipe koja je zajedno izlazila tijekom showa. Rekao je i da ne zna zašto Petra nije bila, jer su oni uvijek zvali sve kandidate.

Rekao je ipak, da mu je žao što je izvrijeđao Petru u showu. Naglasio je i da ne zna je li joj čestitao na diplomi. Prisjetio se i večeri koje je proveo sa Zoranom i Lorenom tijekom showa, kada im izlazak u klub nije bio dozvoljen.

Naime, on i Zoran su mimo pravila otišli van, a Lorena ih je uhvatila na izlasku iz kluba i odvela ih u hotel gdje su završili u njegovoj sobi. Tamo je zaspala, a Dario je ostao pričati sa Zoranom, pa je nakon toga i on išao u krevet. No, tvrdi, kreveti su bili odvojeni i on Lorenu nije budio.

Isto kao i Petra rekao je da su postali dobi nakon što se show počeo prikazivati, te da se čuju gotovo svaki dan, smiju se zajedno i ispričavaju se jedno drugome kada shvate da su u 'Braku na prvu' rekli nekakvu glupost.

Otkrio je da više ne radi u Londonu, vratio se doma na Plitvice. Kaže i da mu se javlja dosta cura, no da nema ništa ozbiljno. Priznaje da traži neku dužu vezu.

Podsjetimo, Dario i Petra imali su turbulentan odnos. On joj je u jednoj epizodi kazao kako je sponzoruša i kako 'takve kao što je ona nađe na svakom ćošku'. Dario je tada u showu otišao pronaći Petru koja mu i dalje pokušavala objasniti da ne voli njegovu vulgarnost, a i ostali su mu kandidati rekli da njegovi postupci nisu u redu. Saša je pokušala umiriti Darija, no Lorena je smatrala da je problem što su se rodile simpatije između Darija i Saše, a ni Manueli nije jasno zašto se Saša toliko uzbudila oko situacije između Petre i Darija. „Petra mu nije rekla što joj smeta, znači, nemaju komunikaciju!“ zaključila je Manuela.

Na putu kući i Petra mu je bezuspješno pokušavala objasniti gdje je pogriješio dok je njemu smetalo što mu sve prije nije rekla. „Ja tebi uvijek sve kažem iskreno kako je, pa čak i da mi se Saša sviđa. Ti meni pričaš skroz neke druge priče i upalile se kamere i sad ti mene po*ereš. Zašto mi to nisi rekla ujutro?“ zanimalo je Darija. „Spojili su seljaka i sponzorušu“, nastavio je kad su došli u stan, a Petra mu je rekla kako ona njega nikad nije tako nazvala dok on nju stalno vrijeđa.

„Takvih žena nađem na svakom ćošku; napucane botoksom, usne, takvih ima koliko hoćeš ako ćemo iskreno!“ rekao je. „Koliko god mene udarali neću vratiti istom mjerom jer to govori više o njemu nego meni“, rekla je Petra, a Dario je nastavio s vrijeđanjem:

Dario je na kraju zvao Sašu da ga primi kod sebe u sobu jer ga je Petra izbacila iz kuće, no ona ga je odmah odbila jer ne želi ni s kim dijeliti prostor.

„S jedne strane mi je žao zato što u showu nisam pronašla osobu koju sam htjela. Isto sam u ovaj show ušla s očekivanjima da ću pronaći muškarca za sebe s kojim ću imati lijepu priču, i to se nije dogodilo i zbog toga mi je žao. Nije mi žao jer sam upoznala prekrasne ljude. Nije mi žao ni što sam upoznala Darija, samo bih voljela da sam ga upoznala na neki drugi način. U globalu, nije mi žao, žao mi je što je tako završilo“, kroz suze je rekla Petra.

