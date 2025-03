Danijela Martinović pokazala kako izgleda njezina kućica u cvijeću: Upijam ljepotu trenutka i osjećam se ispunjeno

Popularna pjevačica Danijela Martinović podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu trenutak spokoja i zadovoljstva, potaknuvši ih da razmisle o tome što ih inspirira. U objavi od 24. ožujka 2025., Danijela pozira uz prozor, okružena prirodom, u ležernom izdanju, sa velikim sunčanim naočalama i novom, kratkom frizurom, te u društvu crno-bijele mačke. U opisu fotografije, pjevačica je napisala: "Upijam ljepotu trenutka i osjećam se ispunjeno. Što vas danas inspirira?". Danijelini obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima i lijepim riječima. "Maca predivna, a frizura top ", "Predivne slike draga Danijela imaš preslatkog mačka ja isto volim mace imam ih 4 " samo su neki od komentara podrške. Vidljivo je da je Danijela omiljena među publikom, koja prati svaki njezin korak, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu, a nova fotografija koju je Danijela objavila je navodno snimljena u njezinoj novoj kući koju gradi s partnerom Josipom Plavićem. Kako je ranije najavljivala s Josipom gradi kućicu u cvijeću.

'Našoj se kućici iznimno radujem jer je već sad doživljavam kao našu oazu. Puno je detalja vezanih uz kuću kojima smo posvećeni i zahvalna sam što smo okupili tim ljudi koji predano radi na izgradnji našeg doma', rekla je Danijela 2023. godine i iako je plan bio da se u kuću usele prošle godine, to se nije dogodilo. - S radovima se nikad ne zna, u punom su jeku, vjerujemo da će na proljeće biti sve gotovo - kazala je pjevačica nedavno. Danijela u svojim intervjuima ne skriva koliko je sretna u vezi s bivšim policijskim inspektorom Josipom, koji je veliki zaljubljenik u glazbu i ima svoj bend s kojim opet aktivno svira.

- On je osoba kakvu još nikad u životu nisam upoznala. S njim je sve lagano, moguće, prirodno, i on uopće nema osjećaj težine zbog toga što neki dijelovi mog posla nose, to što je naglo medijski porastao interes za njim, sve to nosi s takvom lakoćom da je to nevjerojatno - rekla je jednom Danijela. Čini se da je Danijela, nakon turbulentnog razdoblja, pronašla mir i sreću, a i njezina nova objava na Instagramu odiše pozitivnom energijom i novim početkom.

