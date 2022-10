Danijela Dvornik pokazala kako izgleda život na otoku Braču: 'Malo nam je čak i neugodno'

Danijela Dvornik (55), udovica Dine Dvornika i majka Elle Dvornik- Pearce, život u metropoli nedavno je zamijenila životom na otoku Braču gdje je preuredila obiteljsku kuću. Danijela ne krije koliko joj godi ova promjena, a kako izgleda život na otoku pratiteljima je otkrila i u najnovijoj objavi na Instagramu.

- Ola ekipa, ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako... - započela je Dvornik snimku na kojoj se kupa s prijateljicom.

- Sve smo jutros napravile što smo imale, ja još nisam krevet napravila koliko nemam vremena... Bila sam u polju i sad smo se preznojile od toga svega i lijepo smo sjele na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast... Pogledajte vi kakvo je to more, to je divota. Meni je jako žao što vi ne možete biti ovdje. Nek samo netko kaže nešto protiv života na otoku, zadavit ću ga - kroz smijeh je dodala Danijela.

- Baš smo bezobrazne, mi se izvinjavamo, malo nam je i neugodno što vam to ovako prezentiramo ispada da vas mi zafrkavamo, ali gledajte to je jedna privilegija da vi možete ujutro nešto odraditi i onda skočiti u more da se malo osvježite. Ali more jednostavno zove i dok god bude ovako mi ćemo se kupat - nastavila je Dvornik.

O preseljenju iz Zagreba i novom poglavlju na otoku koji obožava Danijela je nedavno progovorila i za medije. – Masa ljudi želi živjeti na otoku. Meni ljudi kažu: “Ti živiš naš san.” Dobro je da ljudi sanjaju i imaju svoje snove…Čekam što će mi život donijeti. Dan po dan. Meni je tako ljepše živjeti, nema onoga presinga da nešto moraš – kazala je Danijela Dvornik u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.



Tom prilikom osvrnula se i na život s Dinom bez kojeg je ostala prije 14 godina, a dok je bio živ, bila mu je i lijeva i desna ruka.

– Možda bih, da nisam bila s Dinom, imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena s tim se bačkati, jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionirao drukčije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta na dan. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla ni na što drugo usredotočiti. A imala sam te borbe tko sam i što sam, to dođe s vremenom – kazala je Danijela.

Otkrila je i da su je često nazivali aždajom jer se Dino uvijek izvlačio na nju. – Kada bi netko sjeo i počeo ga pilati npr. nakon koncerta, mi bi već imali uigrani scenarij. Ja bih počela govoriti: “Dino, meni se spava, ja bih išla kući, 'ajmo doma...”. Tako bih ga spasila od ovih koji ga pilaju, a u očima tih što ga pilaju, bih bila aždaja. Govorili bi: “Ajmeee nije ga tila pustit'!” Oni ne shvaćaju da nama nije bilo zabavno svaku večer, jer mi ujutro imamo svoje obaveze, dok će taj netko ujutro spavati. Onda bi svi govorili: “Daj još 5 minuti, daj još 10 minuti”, a ja bih uzvratila: “Ne može! Idemo ća! Kupi se i idemo!” Onda bi on rekao: “A šta ću, tako mi je žena rekla, moram ić'!” – ispričala je Dvornik pa nastavila: – Prihvatila sam da misle o meni svašta. Najgori dio tog posla jest to što te ljudi natežu, rastežu i zgaze. Onda kažu: “Žena ga ubila od droge!” Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta! Ne samo od droge već i od alkohola, od takvih likova. Zar bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao me ostaviti kad je htio, ali nije! Milijun njih mi je došlo i reklo: "On je prekrasan, ali ne bi s njim bio pet minuta!” Ali nije Dino bio takav svaki dan. Doma je bio najnormalnija osoba. Druga bi stvar bila kad bismo izašli i kad je morao ispunjavati očekivanja drugih ljudi. Sve to nosi svoje…– ispričala je Danijela Dvornik.

VIDEO Tihana Harapin Zalepugin: Saša i ja prvi put smo se sreli 1975. na Hvaru...