Danijela Dvornik o treningu: 'Vama koji ne vježbate ovo što sam napravila izgleda nedostižno'

Influencerica Danijela Dvornik (56) na Instagramu je vrlo aktivna i često s pratiteljima dijeli detalje iz privatnog života. Nakon što se preselila na Brač potpuno se posvetila sebi, a počela se redoviti baviti vježbanjem Svoja iskustva objavljuje na društvenim mrežama, a sada je otkrila da uspijeva dići i do 67 kg utega.

"Vruće je i nekima nije lako, ali ja volim raditi trening na vrućinama, iako smo ih sada skratili vremenski. Došla sam do 67 kg na mrtvom dizanju. Možda se čini ništa, ali meni je to jako puno, a vama koji ne vježbate izgleda nedostižno. I kao što vidite, ruka koju sam slomila, vratila se u normalu. A i to je velikom dijelom zasluga vježbanja od samog početka, jer sam se ugledala na sportaše i njihove ozljede, koje vrlo brzo vrate u normalu pravilnom fizioterapijom i vježbanjem.

Dvornik se osvrnula na to da je prošle godine slomila ruku berući masline na otoku Braču, a mjesec dana nakon toga ponovno je krenula u teretanu.

- Falilo mi je baš. Već sam bila luda od ne fizičkog rada. Sada se vraćam u život - napisala je uz fotografiju na kojoj je pokazala svoje oduševljenje. Inače, Danijela u posljednje vrijeme redovito trenira te uživa u tome. Na svojim društvenim mrežama često govori o treninzima te pokušava biti motivacija svojim pratiteljima. Dvornik tvrdi da je važno biti fokusiran na cilj.

- Ništa se ne događa preko noći. Treba biti fokusiran na cilj, naoružavati se strpljenjem i sebe dovoljno motivirati da i kad ti dođe da odustaneš, ne odustaješ. Moraš vjerovati da će doći dan kad odustajanje neće biti opcija. Jer će sve postati lakše. To je proces, to je mindset - napisala je jednom prilikom te dodala: - Kad dođete do toga, svaka prepreka na vašem životnom putu postaje izazov. Muka se pretvara u sreću i zadovoljstvo. Ne postoji ništa materijalno na ovom svijetu koje se može mjeriti s tim osjećajem i postignućem. Preporučila je ljudima da kada dođu u srednje godine uzmu život u svoje ruke.

- Kad dođete na polovinu života, ugrabite život svom silinom, preoblikujte ga po vašoj mjeri, po svom guštu, ne odgađajte stvar i želje jer vrijeme ubrzava i život nam klizi. Ugađajte sebi i tako sretni i ispunjeni ugađajte svima oko sebe, ali ne zaboravite sebe. Jer kad zaboravite sebe, vi ste zaboravljeni za sve - zaključila je jednom prilikom na Instagramu.

