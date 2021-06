Danijela Dvornik nakon odlaska na Hitnu: 'Drago mi je što živim u državi gdje sam očito ja gorući problem'

Danijela Dvornik ovih je dana podigla veliku prašinu videom u kojim je progovorila o iskustvu s Hitnom pomoći na Braču gdje je otišla zbog mlađe unučice. Naime, Danijela je zatražila pomoć liječnika nakon što njezina mlađa unuka Lumi nije mogla zaspati zbog prehlade i začepljenog nosa. Nakon što je isprobala sve opcije kako bi joj olakšala disanje, Danijela nije imala druge opcije nego otići na Hitnu.

Dan nakon ponovno se oglasila na svom Instagramu i u podužoj objavi otkrila što ju najviše ljudi."Volim ih najviše na svijetu i nema toga što za njih ne bi učinila pa taman išla na Hitnu pomoć radi 'ničega' usred noći. Nisam toliko hrabra da bilo koju grešku nosim na duši, ali jesam razumna jer sam i sama bila mama i dobro znam kako ponekad obično kašljucanje i prehlada može završiti kod malih beba", započela je Dvornik.

Foto: Instagram

"No, meni je drago što živim u državi gdje problema nema, gdje je sve savršeno uređeno, gdje su svi spremni za sve moguće i nemoguće situacije, gdje svi sve najbolje znaju, gdje se svakim danom pokazujemo svijetu kako smo pametni i napredni i u zemlji sretnih ljudi gdje sam ja, očito, gorući problem. Naučila sam danas, da kad živite u tako savršenoj zemlji sa savršenim ljudima, koji putuju sa svojim apotekama, jer su odgovorni i uvijek spremni, na Hitnu se ne ide jer nema potrebe. Oni nespremnost ne opraštaju. Prvi susjedi imaju kućne apoteke, a sigurno je jedan od članova te susjedske obitelji, izučeni Google doktor koji zna sve što vas muči. Divno je zapravo biti dio takve zajednice pune empatije i podrške, a ja to ne znam cijeniti", naglasila je Danijela i otkrila kako nije ljuta ni na koga u Hitnoj.

"Ja zapravo nisam bila ljuta na nikoga u Hitnoj, nego sam bila ljuta na savršeni sustav o kojem vam ovisi život, moj, vaš, bilo čiji... Na kompjuter koji me nije mogao registrirati da sam bila na hitnoj, niti drugi kompjuter koji nije mogao izbaciti nalaz. To mi je bilo nevažno, ali ne mogu sakriti ni tugu koju sam osjećala zbog savršenog sustava u kojem će netko završiti, možda čak i svoj život", nastavila je.

"Ali ne mora biti tako jer Brač nije izolirani otok već razvijeni otok sa cca 15.000 ljudi, a ta se brojka udvostruči tijekom ljeta. Hitna na otoku nikada ne dođe u 10 minuta, tu trebate imati sreće, a i kad dođe možda vas neće moći prebaciti gliserom koji je više u kvaru nego u vožnji, a možda baš tog dana ni helikopter ne uzleti jer puše jaka bura. Kad bi to funkcioniralo kako treba, život na otoku bio bi upravo savršen", zaključila je Danijela.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, ranije je otkrila kako je izgledala turbulentna noć kada je s unukama usred noći otišla na Hitnu. "Kad smo došli na hitnu, doktor ju je primio i pregledao uho, grlo, nos... Međutim, to je sve bilo što je mogao učiniti. I to je ono što me najviše frapiralo. Ne mislim da je doktor nešto loše napravio, dapače, nego uvjeti u hitnoj su takvi da vam zapravo ne mogu pomoći, barem ne ovdje na Braču", pojasnila je Danijela između ostalog u videu i dodala nakon što su uspostavili dijagnozu da je djevojčica puštena kući.



"Shvatila sam da je, recimo, imala nekakvu upalu i da je trebala antibiotik, ja ne znam što bih. Jer danas ljekarne ne rade, mi na Braču nemamo dežurne ljekarne u 21. stoljeću, na Braču koji živi od turizma i poprilično je napučen", bila je ljutita Danijela.

