Danijela Dvornik izašla u javnost nakon faceliftinga i na Ellin komentar je odgovorila: Što si bezobrazna!

Danijela Dvornik je na Instagramu objavila video koji je snimila dok su ona i njezina kći Ella vozile prema jednoj trgovini s namještajem. - Idemo strašiti ljude - rekla je Ella svojoj mami koja u videu nosi sunčane naočale. Naime, Danijela se za svoj 58. rođendan počastila faceliftingom, a cijeli proces, od pripreme do oporavka, podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Kada je Ella u videu rekla kako idu strašiti ljude, Danijela joj je odgovorila: - Što si bezobrazna, uopće ne izgledam tako strašno. Evo stavila sam i sunčane naočale za ovu prigodu, iako kiša pada i sve je sivo, uvijek sunčane naočale morate imati i kad je kiša i kad je snijeg. To je pravilo broj jedan, one spašavaju većinu stvari.

Dvornik je otvoreno priznala da je dugo razmišljala o zahvatu, a glavni razlog nije bio strah od bora, već problem s podbratkom i vratom. - Sad ćete reći: 'Isuse Bože, nemoj to raditi, stari dostojanstveno, bla bla', ali moram vam reći da vaše mišljenje kakvo bilo neće utjecati na moju odluku, jer ja za sat i pol imam zakazan zahvat - izjavila je Danijela u videu objavljenom na TikToku prije same operacije. Transparentno je pokazala dijelove lica s kojima je nezadovoljna i objasnila zašto se odlučila na ovaj korak. Operacija je, kako je otkrila, trajala šest sati, ali je sve prošlo u najboljem redu.

- Ovo je super i hvala što si podijelila! Jedva čekam vidjeti nastavak, makla si moju paranoju, brzi oporavak na nastavak života kakav ti želiš. Ovo je super i hvala što si podijelila! Svatko radi sa svojim tijelom što želi. Ali jedno je činjenica starost se izbjeći ne može. I meni je bizarno da ja sad sa 50 godina želim izgledati kao da mi je 20. Starenje je privilegija i prihvaćam ga. Oporavak traje oko dva mjeseca, za ovo treba puno hrabrosti i strpljenja. Dobar oporavak želim. Ajme, bit ćeš super Danijela! Samo da sve sjedne na svoje mjesto. Pogledala sam tvoje stare snimke, vec sad se vidi ogromna razlika. Bravo na potezu i sretno. Brz oporavak Daniela! Svaka čast za hrabrost - napisali su joj obožavatelji ispod objave na TikToku gdje je u videu pokazala rezultat nakon zahvata.