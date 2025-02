FOTO Nina Badrić javila se s probe za Doru i otkrila za koga navija: 'Gledamo se večeras'

Večeras se održava prva polufinalna večer Dore, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a atmosfera u Opatiji je užarena. Dok se 12 natjecatelja bori za prolazak u finale, jedna od naših najpoznatijih pjevačica, Nina Badrić, koja će nastupiti u show programu, otkrila je svog favorita i pozvala obožavatelje da ga podrže.

Nina Badrić, koja se nedavno vratila s odmora na Tajlandu, aktivno se priprema za svoj nastup na Dori. Na svom Instagram profilu podijelila je sa svojim pratiteljima djelić atmosfere s generalne probe, dajući im uvid u ono što ih večeras očekuje. Snimka prikazuje Ninu u punom sjaju, dok uvježbava svoj nastup, pokazujući još jednom zašto je jedna od najcjenjenijih glazbenica u Hrvatskoj.

Foto: Instagram screenshot

Osim same probe, Nina je pokazala i prekrasan pogled na Opatiju iz svoje hotelske sobe, dodatno pojačavajući uzbuđenje oko ovogodišnjeg glazbenog spektakla. No, ono što je posebno privuklo pažnju njenih pratitelja je otkriće njenog favorita.

Nina Badrić nije skrivala za koga navija na ovogodišnjoj Dori. U svojoj objavi na Instagramu, jasno je pozvala svoje pratitelje da glasaju za Marka Tolju. Tolja, riječki pjevač, nastupa s pjesmom "Through the Dark", koja se bavi izuzetno važnom temom – brigom za mentalno zdravlje i pružanjem podrške onima kojima je to najpotrebnije.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno podijelila video s Tajlanda u kojem pjeva. - Danas ispunjavam želje - napisala je šaljivo Nina u opisu snimke na kojoj pred okupljenima, njoj poznatima i nepoznatima, izvodi ni manje ni više nego globalni hit američke glazbenice Alicie Keys 'If I Ain't Got You' iz 2003. godine. Iz priloženog čujemo da je Badrić prihvatila težak zadatak i besprijekorno ga obavila, demonstrirajući još jednom zavidne vokalne sposobnosti.

Zagrepčanki su se u komentarima javile brojne poznate Hrvatice. Bivša Miss Dalmacije Viktorija Rađa napisala je "Hell Yeah", dok je poduzetnica Jasmina Bagarić dodala "Jel oni znaju tko im je došao, ili bolje reći - jesu li svjesni ?? Sjeti se što sam ti rekla! NEBO", poručila je prijateljici. - "Draga Nina, odem na tvoj profil da mozak odmorim", "Kad uživaš u svom poslu i na godišnjem", "Blago onom ko te sluša" - samo su neki u nizu komplimenata na Ninin račun.

Prva polufinalna večer Dore obećava večer punu uzbuđenja, dobre glazbe i neočekivanih trenutaka. Samo osam od dvanaest natjecatelja izborit će svoje mjesto u finalu, a tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, ostaje nam da vidimo.

