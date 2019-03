Milenijske Ruže u rukama velikana: Tereza zanijemila od šoka, Ana vrištala od sreće

Ako je ruža kraljica cvijeća, onda je Večernjakova ruža bez sumnje kraljica medijskih nagrada. Prestižno priznanje Večernjeg lista dodjeljuje se od 1994. godine najuspješnijim i najboljim osobama iz svijeta glazbe, glume i novinarstva. Iz godine u godinu nizali su se pobjednici u raznim kategorijama, a teško je uopće i nabrojiti sve nagrađene.

Iako svako priznanje za osobu koja je dobila Ružu ima posebno značenje, jedna se ipak ističe u moru dodijeljenih nagrada. Istodobno s dodjelom Ruža za 1999. godinu, dodijeljene su i one milenijske Ruže osobama koje su na poseban način zadužile kulturu i obilježile 20. stoljeće.

Te godine, uza sve redovite kategorije, birale su se najznačajnije TV osobe, glumci, glazbenici stoljeća kao i najbolja TV serija, najbolji film i najbolja pjesma. Skulptura Ruže 20. stoljeća bila je mnogo veća i raskošnija od statue koja se dodjeljivala tijekom godišnjih dodjela, a izradio ju je akademski kipar Petar Dolić. I dandanas taj raskošni cvijet zauzima posebno mjesto u domovima laureata. Nažalost, mnogi od njih više nisu s nama pa njihove Ruže s ponosom čuvaju članovi njihovih obitelji. Milenijska nagrada za TV osobe godine završila je u rukama dvoje televizijskih doajena, Olivera Mlakara i Helge Vlahović-Brnabić.

– Kad god mi netko spomene Večernjakovu ružu, prisjetim se nekih lijepih trenutaka i razdoblja života kada sam predano radio, bio uspješan, a onda za to i dobio nagradu – kazao je Mlakar koji u svojoj kolekciji ima četiri Ruže i jednu stoljetnu. – Ruža stoljeća na neki je način zaokružila sve ove prethodne, a čini mi se da je bilo logično da je dobijem jer, prema mom sjećanju, bio sam televizijski voditelj s najviše Ruža na polici – izjavio je nedavno za Večernji list legendarni voditelj iza kojeg su brojni projekti od kojih su mnogima u sjećanju najviše ostali “Kviskoteka” i “Kolo sreće”.

Jedna od najpopularnijih voditeljica u prošlom stoljeću bila je Helga Vlahović-Brnabić. Neprežaljena Helga zbog viroze nije mogla prisustvovati svečanoj dodjeli, no odmah nakon dodjele javila se u redakciju kako bi izrazila svoju sreću zbog dobivanja milenijske Ruže. Sve je, naravno, prokomentirala u svom duhovitom stilu. – Zlatna Ruža 20. stoljeća ispunila me neopisivim zadovoljstvom. Ona je poput Oscara za životno djelo, samo što sada ja, na žalost, neću moći tražiti 25 milijuna dolara od dosadašnjih 20. No, šalu na stranu, Ružom sam privukla pozornost i mlađe publike, kojoj je pomalo maglovito što se to u TV mediju događalo dok su njihovi roditelji bili mladi, a televizori emitirali crno-bijele slike. To je nagrada koju nitko ne može ignorirati i ona će me sigurno pratiti u godinama koje dolaze i u kojima imam jako puno posla. Baš kao što nitko u mojem domu ne može previdjeti tu prelijepu skulpturu – izjavila je Vlahović-Brnabić.

Nagradu za glumačko ostvarenje proteklog stoljeća dobili su Ana Karić i Boris Dvornik. Vijest o nagradi Anu je dočekala potpuno nespremnu. – Ja vam to ne vjerujem – samo je kratko izustila diva hrvatskog glumišta nakon što ju je naša novinarka obavijestila da Ruža ide upravo njoj u ruke. Kad je shvatila da nije riječ o šali, Karić, iza koje su brojne kazališne, filmske i TV uloge, počela je doslovno vrištati od sreće.

Nagradi se nije nadao ni velikan Boris Dvornik kojeg su te godine upravo čitatelji odabrali za glumca koji je svojim ulogama u filmovima i TV serijama obilježio 20. stoljeće. Njegov dolazak na svečanu dodjelu mnoge je ugodno iznenadio. – Samo sam skoknija povirit jer sam u Zagrebu zbog nekih obveza – rekao je Dvornik te Ružu nazvao nagradom najviše kategorije.

Glazbenicima prošlog stoljeća proglašeni su Tereza Kesovija, Oliver Dragojević i Prljavo kazalište. Tereza, iza koje je već tada bila respektabilna domaća i inozemna karijera, zanijemjela je od šoka nakon što je saznala da je osvojila to prestižno priznanje. Posebno simpatičan bio je i trenutak na dodjeli tijekom kojeg je velikan hrvatskog glumišta Predrag Vušović bio prezenter u liku policajca, a takav u uniformi “legitimirao” je Terezu koja mu je uredno pružila svoju osobnu iskaznicu jer ga nije prepoznala. Situacija je to koja je nasmijala sve okupljene na svečanoj dodjeli prije točno 20 godina. Sjećanje na Ružu, govori nam Tereza, nikada ne blijedi. – Sjećanje na Ružu je vrlo lijepo i ostat će lijepo, dok je mene i Ruže. Uvijek će mi biti drago sjećati je se – rekla nam je nedavno dubrovačka diva.

Osim Tereze, stoljetnom Ružom okitio se i legendarni Oliver Dragojević koji je ujedno slavio i na prvoj dodjeli Večernjakove ruže 1994. godine. – Večernjakova ruža priznanje je koje uvijek dobro dođe. To je potvrda da dobro radite svoj posao – istaknuo je Oliver. Svojim pjesmama obilježio je 20. stoljeće, ali i ostavio neizbrisiv trag u godinama koje tek dolaze. Milenijsku Ružu u kategoriji glazbenika osvojili su i članovi sastava Prljavo kazalište koji jedini imaju u svojoj kolekciji čak dvije milenijske Ruže. Osim za glazbenike stoljeća, Ružu su osvojili i za pjesmu “Mojoj majci”, koju i danas mnogi nazivaju “Ruža hrvatska”, koja je temeljem glasova čitatelja Večernjeg lista proglašena pjesmom 20. stoljeća.

Kultni film Kreše Golika “Tko pjeva zlo ne misli” proglašen je filmom stoljeća, a stoljetnu Ružu, tada već preminulog redatelja, preuzela je njegova supruga Leandra. Tijekom preuzimanja nagrade izjavila je kako se nagradi za film nadala, ali i da ju je iznenadila milenijska Ruža koja je pripala seriji “Gruntovčani” koju je također režirao njezin suprug, prema scenariju Mladena Kerstnera. Stoljetnu Ružu za legendarne “Gruntovčane” preuzeo je Mladenov sin Zvonimir koji je rekao da je osvojeno priznanje poklon cijeloj obitelji. Njegovim emotivnim riječima završila je dodjela milenijske Ruže koja je publici dala priliku da napravi rezime prethodnog stoljeća.

Pogledajte i gdje su danas i što rade bivše prve dame TV-a.