Damir Kedžo oduševio se prirodom Kube, ali neugodno ga je iznenadila jedna stvar: 'Tuga i velika neimaština'

Putovanje koje me promijenilo itekako je dobra sintagma za ono što je pjevač Damir Kedžo (35) doživio na svom dvanaest dana dugom putovanju na daleku Kubu. Za ovu državu/otok okruženu Meksičkim zaljevom, Karipskim morem i Atlantskim oceanom kažu kako je pravi povratak u prošlost. Automobili iz 50-ih godina, nema gradske vreve, žurbe ljudi, ljudi sa šeširima na glavama kojima je u životu unatoč siromaštvu cilj sreća, ples i veselje.

- Kuba je potpuno drugačija od svega što sam do sad doživio. S jedne strane, bila je ono što sam očekivao, s druge je bila veliko iznenađenje. Putovanje je bilo ispunjeno s mnogo aktivnosti tako da sam vidio i doživio jako puno - ispričao nam je Kedžo koji je na tu destinaciju otišao na poziv jedne putničke agencije iz Zagreba. A iako nije sam birao destinaciju, kaže da je ispalo baš kao da su znali gdje želi ići.

Tamo je proveo 12 dana, a svaki dan ustajali su u 7 kako bi stigli sve obići, vidjeti, doživjeti.

Foto: Privatni album

- Obično bismo bili gotovi oko 5 sati. Ali zahvaljujući vrhunskim vodičima Anđeli i Miljanu tu nismo stali. Vodili su nas u noćne izlaske i otkrivali nam mjesta koja sami vjerojatno ne bismo - ispričao je oduševljeni glazbenik koji, naravno, nije mogao pobjeći od glazbe pa ističe jednu galeriju i klub u Havani koji ga se najviše dojmio. - Moram istaknuti Fabrica de arte Cubano. Kompleks u kojem smo uživali u izložbama i više koncerata koji se događaju simultano.

A osim glavnog grada Kube, Havanu, u 12 dana posjetio je još Cienfuegos, glavni grad u istoimenoj pokrajini Cienfuegos, a koji je smješten na zapadu središnje Kube. Nešto južnije smjestio se Trinidad, gradić koji je od kasnog 18. stoljeća do konca 19. stoljeća bio središte proizvodnje šećera. A posjetio je Kedžo još i Vignales, dolinu pod zaštitom UNESCO-a. Ondje se, kaže, oduševio prirodom i plodnošću zemlje. - Posvuda je raslo neko voće. Svaki grad nosi svoje, razlike su doslovno od ulice do ulice. Prvi šok mi je bio nečistoća na koju se trebalo priviknuti - primijetio je.

A koji ga se dio ove čarobne zemlje najviše dojmio? - Ako moram izdvojiti najdraži grad, svakako bi to bila Havana koje se nisam mogao zasititi - kaže. U Havanu je stigao odmah prvi dan, što je podijelio i s pratiteljima na društvenim mrežama i otkrio da je odmah sa zračne luke išao na plažu. - Ta energija, bezbrižnost i zabava koja se ovdje osjeća posvuda je toliko zarazna. Ljudi s tobom pričaju kao da se znate sto godina. Kuba je ljubav na prvi pogled - pričao je pratiteljima.

Foto: Privatni album

Drugi dan krenuo je na izlet za Varadero, odmaralište malo južnije od Havane gdje je plivao u kristalno čistim potocima, ronio na koraljnom grebenu. Nakon toga uslijedila je već spomenuta dolina Vignales. - Gdje god da pogledaš, nešto raste. Ogromna stabla manga, avokado, kava, duhan i još nebrojeno biljaka koje sam poželio imati i u svom vrtu. Ljudi obrađuju zemlju kao prije sto godina. Ali trud nije toliko potreban jer je zemlja toliko plodna da sve što posadiš raste bez prevelikog truda. Najljepša stvar je što Kuba svojom energijom sav stres izvlači iz čovjeka - kaže.

Nakon tih izleta uslijedili su gradovi Cienfuegos i Trinidad gdje je plesao salsu u Casa de la Musica. Nakon salse okušao se i u jahanju konja u dolini prvoj iza Trinidada imena Vale de los Ingenios. Kročio je još i na otočić Cayo Iguana koji je, kako mu samo ime kaže, prepun iguana koje glazbenik nije propustio pomaziti na plaži. Iznimno ga se dojmio životinjski svijet na Kubi, ali ono što je najljepše, kaže, jest to da nema životinja čiji vas otrov može ubiti. - Iako, s tarantulama se ne bih volio susresti opet - priznaje.

Njihovu kulturu opisuje riječima: veselje, ples, ljubaznost. Međutim, nije mogao ostati imun na siromaštvo koje ga je okruživalo. - Tuga i velika neimaština. Uživao sam, ali mi je tih ljudi cijelo vrijeme bilo žao. Nalaze se u nekom međuprostoru gdje su svjesni svega što ima vani, a oni do toga ne mogu doći - ispričao je. A zanimljivo je da upravo zbog toga šetnje na ulicama Kube mogu djelovati nesigurno na prvu, ali u zemlji kao što je Kuba, kriminala gotovo da i nema, bez obzira što je izuzetno siromašna po ekonomskim kriterijima. Kubanci kao domaćini su iznimno ljubazni i dragi, ali naglašava kako zbog ekonomske situacije u zemlji nije rijetkost da strance pokušaju preveslati za novac i to na svakom koraku. - Ako im prođe, prođe. Ako ne, kao da se ništa nije dogodilo - objasnio je glazbenik. No, ništa mu nije moglo pokvariti raspoloženje pa je rado sudjelovao u plesu s Kubancima. - Pleše se stalno i posvuda. Poseban je doživljaj vidjeti ih kako plešu u Casa de la Musica, mjestu gdje najbolji kubanski glazbenici imaju priliku svirati i pokazati se - kazao je.

Foto: Privatni album

Zbog plodnog tla voća i povrća ima na pretek, no to ga je od gastronomske strane jedino oduševilo. - Nailazio sam na jako dobru i jako lošu hranu posvuda. Ono što raste kod njih je izvrsno. Voće i povrće je za prste polizati. Ali gastronomski me Kuba nije oduševila - priznao je. Probao je i nezaobilaznu Rope Vieju, pirjanu govedinu i rajčicu na bazi sofrita. Podrijetlom iz Španjolske, danas je poznato kao jedno od nacionalnih jela Kube. Što se tiče pića, gotovo cijelo putovanje pio je bezalkoholnu Pina Coladu.

Što se cijena tiče, kaže da je u državnim restoranima smiješno jeftino, no u mjestima namijenjenima samo turistima već je dosta skuplje. Naglašava kako je na Kubi sve dosta stvar procjene.

Foto: Privatni album

Kubanci imaju dvije valute: domaću valutu - kubanski pesos (CUP) i konvertibilni kubanski pesos (CUC) kojim se koriste turisti. Jedan CUC je otprilike koliko i jedan dolar, s jednim bitnim dodatkom. Na konverziju dolara u CUC dobije se puno manje novca nego kad primjerice mijenjate iz eura. Razlog tome su posebni nameti koji se primjenjuju na američku valutu kao odgovor naroda Kube na sankcije koje su im nametnute kako od SAD-a, tako i drugih zemalja s kojima SAD ima ekskluzivne trgovinske ugovore.

A glazbenik ima i preporuke kojih se stvari na Kubi trebamo paziti. - Pazite na novac, lako će vas prevariti. Plaćate po cijenama koje pišu na cjeniku koji vam obavezno moraju pokazati - upozorava. A ima i par preporuka. - Plaže oko Havane (konkretno Santa Maria) nisu toliko razvikane, a lijepe su kao one u Varaderu. Obavezno jedite voće koje je tamo jeftino i posvuda. Pina Colada je neizostavna. Kao i zaštitni faktor. Sve što mislite da bi vam moglo trebati, ponesite sa sobom jer je odlazak po najobičnije stvari često avantura - kaže.

Foto: Privatni album

Ljepota prirode ono je što ga je najviše oduševilo na ovom putovanju, a siromaštvo ga je s druge strane neugodno iznenadilo. Ali nakon svega, definitivno se onamo vraća. Zbog plesa i glazbe. Kao i zbog predivne prirode.

VIDEO>>Tonči Huljić na Tomislavcu izveo "Misu Mediteranu", na pozornici mu se pridružila kći Hana