Prošlotjedna svađa i razmimoilaženje znanstvenika pokazali su da u Hrvatskoj više nije objektivno pozivati se na toliko spominjanu "riječ struke".

Doduše, bilo je možda optimistično misliti da smo svi konji, dok struka zna što radi. Sad kad je i Znanstveni savjet Vlade pokazao da se ne slažu i da se razilaze, a oni bi se trebali baviti znanstvenim metodama i empirijskim dokazima, a ne naklapanjima, kako je tek ostalim strukama?

Recimo glazbenoj, tj. umjetničkoj. Tu je problem odavno velik, gotovo pa epidemiološki kontaminiran proizvoljnim naklapanjima, jer se u politiku, sport i glazbu svi kod nas razumiju najbolje. Na pop-sceni takva se naklapanja manifestiraju proširenim zaraznim djelovanjem na široku publiku koja slijedi banalne "shitove" i stihove, otprilike kao što mnogi ljudi slijede teorije zavjere o koroni, usprkos savjetima znanstvenika. Zagrljaj kiča i šunda toliko je jak da poput korone hvata i ne pušta mnoge. Pa tako unatoč savjetima kritičara možemo reći da je posvemašnja propast struke odavno vidljiva u Hrvatskoj, što se vidi i po tablicama prodaje i popularnosti. Najbolji novi dokaz je Boris Štok, talentirani riječki glazbenik s drugim albumom "Uvijek dio mene".

Da se razumijemo, nije Boris Štok kriv, njegov je album odličan, problem je samo u tome što se "kritičarski savjet" slaže da je Štok odličan, kao i puno drugih, ali masovna publika kao po teoriji zavjere forsira neke svoje viruse i ne drži distancu spram njih. Boris Štok mogao bi biti idealno cjepivo protiv virusa šunda. Svakako treba reći da je on i popularan, tražila se i ulaznica više za koncerte u Zagrebu, vole ga i mediji, ali da ima pravde, Boris Štok bio bi jedna od najvećih domaćih pop-zvijezda, među najprodavanijima. Dapače, pišući o njegovu prvom albumu "Ispod kože" prije dvije godine, napisao sam doslovno, pa i u naslovu, da bi, ako domaća pop-scena ima smisla, Boris Štok trebao postati iduća velika zvijezda. Dvije godine kasnije sve je isto kao i lani.

Boris Štok trudi se u samostalnoj karijeri s malo tamnije obojenom pop-glazbom elektroničke podloge, fine ugođajnosti i lijepim bariton-vokalima, ali možda bi najveća marketinška pogreška bila brendiranje njegove glazbe kao alternativnog popa ili neke slične mambo-jumbo mistificirane kategorije koju domaća masovna publika ne razumije. Jer, suštinski, riječ je o pažljivo skockanoj, radiofoničnoj i prijemčivoj pop-glazbi, inteligentnijoj od pola toga što kod nas možete čuti.

Ovako nešto u svijetu je na tablicama najpopularnijih, a zanimljivo je da domaća masovna publika, pa i radijski urednici, itekako vole stilski slična imena iz svijeta i vrte ih bez pardona, od Placebo i Interpola, sve do Joy Divisiona, čija obrada "Love Will Tear Us Apart" zatvara album "Uvijek dio mene". Teško je toj pjesmi dati neko dodatno značenje, no Štok niti ne skriva da je odrastao uz njih i Bowieja, i do neke mjere nastavlja poteze kakve su vukli Dorian Gray sredinom osamdesetih, ali s dodatkom onoga što se dogodilo u međuvremenu.

Kad sam nedavno radio veliki intervju s Josipom Lisac, s oduševljenjem mi je govorila o suradnji s grupom Quasarr i Borisom Štokom, snimanju dueta "Ljubav" 2013. Frontman Quasarra u međuvremenu je krenuo u samostalnu karijeru, upravo objavio drugi album "Uvijek dio mene", a posljednjih godina upisao je još nekoliko suradnji, s Yayom, Chuijem, Natašom Janjić, pa čak i s TV voditeljicom Ivom Šulentić. Već i to govori da Štok osim odličnog vokala i jasne ambicije ima i smisla za promociju, a uz efektne scenske nastupe i očitu muzikalnost. Sličnost Borisova vokala s Massimom i Damirom Urbanom možda je otežavala početak, ali nakon nekoliko godina rada stigla je i medijska prepoznatljivost pa pred Štokom stoji otvoren prostor.

Riječ je o glazbi kakva prolazi i u svijetu, omjerom retrozvuka osamdesetih i moderne produkcije, pa skupa sa Štokovim melodičnim pjesmama i jakim vokalima djeluje kao stvorena za uspjeh na tržištu. Namjerno govorim o uspjehu, jer imamo previše dobre pop-glazbe koja ne postiže zaslužen (veliki) uspjeh. Štok je talentiran autor i pjevač, ali njegova bi glazba trebala i mogla dobaciti što dalje i više na tržištu.