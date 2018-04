‘Čuvar dvorca’ ide u SAD, Švedsku i Veliku Britaniju

Danas je jednostavno ponovno “in” gledati televiziju jer se na televiziji događa revolucija upravo u igranom programu. Nove su serije sve pametnije i ljepše, a HRT je to u nekom trenutku očito prepoznao i počeo naručivati uistinu kvalitetnu domaću produkciju koja ima odjeka u svijetu. Nedavni su dokaz za to “Novine” Dalibora Matanića i Drugog plana čiju je prvu sezonu, ali i drugu koja se tek snima, otkupio Netflix. Time je upisana u povijest kao prva serija na slavenskom jeziku čija je prava na prikazivanje otkupio taj internetski div.

Na Channelu 4 i na zahtjev

“Novine” će po našoj licenciji snimati i Amerikanci, slično je i sa serijom “Počivali u miru” koja je zaludjela Belgijce, Britance i Amerikance, a isto se upravo zbiva i s “Čuvarom dvorca” Lukasa Nole. Naime, špijunska serija koju je za HRT snimila Kinorama prodana je švedskom javnom medijskom servisu i uglednom britanskom Channelu 4, a moći će se na zahtjev uskoro gledati i u SAD-u.

– Serija je bila pravi produkcijski izazov. Ambicija je bila ponuditi ne samo dobar politički triler, nego i vjernu rekonstrukciju jednog vremena. Pritom ne mislim samo na likovni aspekt, nego i na duh vremena. Autor serije, scenarist i redatelj Lukas Nola posvetio je mnogo vremena za istraživanje građe te pregledavanje izvornih dokumenata i zapisa, a pripreme za samo snimanje bile su iscrpne i temeljite. Drago mi je da se to i vidi u konačnom rezultatu. Osim ovog uspjeha, seriju uskoro čeka i međunarodna festivalska premijera na festivalu Serial Killer u Brnu gdje će biti prikazana u natjecateljskom programu – istaknula je producentica serije Ankica Jurić Tilić.

Za one koji seriju nisu gledali, njezin je glavni junak Boris Bišćan (Ivo Gregurević), vjerni službenik Službe državne sigurnosti zadužen za neprijateljsku emigraciju. Osamdesete su, vrijeme je promjena i postavljaju se nova pravila u kojima se Bišćan i njegov operativac Dragičević (Vinko Kraljević) snalaze lošije od novih kadrova.

Zeman (Goran Bogdan) nema takvih problema i shvaća da novi ciljevi traže i nova sredstva, pa provjerene operativce poput Dragičevića mijenjaju novi ljudi. Boris mora izabrati hoće li čuvati stare vrijednosti ili će se prilagoditi.

– Ne zanima me politika, zanima me kako se vinovnici jedne politike ponašaju kada se ona očito urušava. Zanimaju me ti posljednji trzaji i pogled iznutra na njih – kazao je Nola pa dodao:

Posljednji trzaji sistema

– Zato ona nije rekonstrukcija događaja. Predmet mojeg interesa “insajderski” je pogled, pogled “starog” kadra SDB-a na zbivanja i promjene koje donose osamdesete. Namjera mi je bila posvjedočiti o jednom raspadu sistema obavještajne zajednice, a time indirektno i komunizma. Urušavanje jednog sistema, carstva ili sličnog oduvijek je bila zanimljiva tema za umjetnost, a mislim da ova naša, osim po marginama, nije do sada bila snimljena.

Scenarij je počeo pisati šest godina prije njezina snimanja, ali se tom tematikom bavi puno dulje. Snimano je na autentičnim lokacijama koje su se tražile mjesecima – od Titove rezidencije u Kumrovcu pa do zgrade nekadašnjeg Centralnog komiteta. Pristup je bio studiozan i to se vidi.

– Prodajom autorskih prava za prikazivanje “Čuvara dvorca” još jednom potvrdili smo da možemo napraviti svjetski konkurentan proizvod, a to je i najbolji odgovor na pitanje na koje načine HRT ostvaruje svoje misijske i strateške ciljeve – od podupiranja nezavisne i kreativne industrije do promocije Hrvatske u svijetu – dodao je Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a.