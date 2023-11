Crvena jabuka priprema glazbeni spektakl na splitskim Gripama

Nakon prepune ovogodišnje zagrebačke Arene i valentinovskog koncerta 'Tamo gdje ljubav počinje' te američko-kanadske turneje 'Od srca do srca', Crvena jabuka u sklopu turneje 2024. dolazi i u veliku dvoranu Gripe u Splitu! Koncert je najavljen za 10. veljače 2024., što ga ujedno čini sada već tradicionalnim valentinovskim koncertom benda, a što je pak odlična prilika da i starije i mlađe generacije zaljubljenih taj dan uživaju u nekim od najljepših ljubavnih pjesama ovih prostora. Upravo po jednoj od takvih - 'Da nije ljubavi' – koncert je dobio i ime.



Zanimljivo, upravo za Split članove benda vežu posebne emocije i sami počeci djelovanja. Naime, 1987. ondje je snimana druga po redu ploča 'Za sve ove godine', nastala u spomen preminulim članovima benda Aljoši Buhi i Draženu Ričlu. Ploča je postigla zlatnu i dijamantnu tiražu, u to vrijeme bez ikakve koncertne i medijske promocije.



Sada, 37 godina poslije, Crvena jabuka će splitskoj publici izvesti i neke od najvećih hitova upravo s te ploče, poput 'Tugo nesrećo', 'Uzmi me kad hoćeš ti', 'Umrijet ću noćas od ljepote', ali i proći kroz retrospektivu svih svojih najvećih hitova, poput ‘Stižu me sjećanja’, ‘To mi radi’, ‘Nekako s proljeća’, ‘Volio bih da si tu’, ‘Tuga, ti i ja’, ‘Ne dam da ovaj osjećaj ode’, ‘Sanjam te’ i mnogih drugih.



Podsjetimo, mnoge zvuk Crvene jabuke veže za neke njihove lijepe trenutke i sjećanja iz mladosti, trenutke u kojima su se zaljubljivali ili pak društvom uz more, s gitarom u ruci okupljali i živili neke bezbrižne dane.

Frontmen benda, Žera je inače, mnoge iznenadio kada je za naš Ekran otkrio da nakon 45 godina više ne nosi starke. Štoviše, Enis Bešlagić snimio ga je u čizmama, a sve se to dogodilo jer im, kako kaže Dražen, brend tenisica koje je glazbenik desetljećima kupovao na stotine nije htio biti sponzor koncerta u Areni, bez obzira na veliku reklamu koju im je radio. Ipak, svoj zaštitni znak nije propustio nositi na ovom koncertu bez obzira na sve.