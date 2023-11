Minea: 'Uz prijetnju oružjem morala sam 15 puta zaredom pjevati Vrapce i komarce'

U Special Happy Showu na Happy FM- u ovaj tjedan gošća je bila pjevačica i voditeljica Renata Končić - Minea koja se prisjetila svojih početaka i pjesme koja joj je obilježila karijeru.

Ja kada prolazim negdje onda ljudi ne viču - Minea, nego Vrapci i komarci, tako će biti vjerojatno i za 10,20 godina i više.

Gostujući na Happy FM-u Minea se prisjetila trenutaka kada je prvi put vidjela tekst popularne pjesme na papiru i svojih dojmova tada.

- Dajte mi nešto ozbiljno, nešto da ljudi pjevaju sa mnom, na ovo će mi se ljudi smijati, ja sam počela plakati u jednom momentu i rekla ja to ne mogu pjevati… Nikada neću zaboraviti riječi Tončija Huljića koji je rekao - Ili ćeš mi vjerovati pa ćemo pjevati, ili nećeš pa nećemo raditi. Ja sam u tome momentu precvikala u sebi jer sam mu stvarno vjerovala i sve što smo napravili skupa izrodilo je stvarno dobrim rezultatima, rekla je Minea.

U bogatoj karijeri, razne anegdote vežu se upravo uz tu pjesmu.

Od onih momenata da sam izlazila na binu pa nisam znala kako ću to pjevati, pa sam se u jednom momentu uživjela pa mi je bilo super, pa onda prođe neko vrijeme i xxx godina pa ti onda s ovim godinama danas trebaš izaći na binu pa opet pjevati tu pjesmu,…

VEZANI ČLANCI:

No, sve su to slatke brige naspram onoga što je doživjela na jednom koncertu koji se održao nedaleko od Zagreba, prema Sisku.

- To je bilo u poslijeratno vrijeme… Mi glazbenici, pjevači, muzičari zaista dosta toga prođemo u životu i ljudi ne znaju kroz što sve prolazimo na svom glazbenom putu oni vide lijepu stranu, a ovaj posao ima i onih ružnih i malo lošijih strana. Vjerujte mi svatko od pjevača ima barem jednu anegdotu koja će ga vezati i za negative, rekla je.

Onu koju je podijelila sa slušateljima Happy FM-a Minea nikada nikome nije ispričala, čak ni mami i tati.

- Imala sam koncert i u jednom momentu je nastala nekakva gužva, ludnica i pojavio se jedan gospodin koji je imao oružje u rukama… Nezgodna je situacija bila, meni kao curi, djevojci koja se tada vjerojatno bojala vlastite sjene… To je zaista bilo vrijeme kada smo morali paziti na sve, ja sam imala ljude koji su me čuvali, tada su redari odradili svoju glavnu priču…. Uglavnom došao je s oružjem – to je bilo u prvom planu, a ja sam morala pjevati Vrapce i komarce, a ne znam dal’ sam ih pjevala 15 puta za redom!? To je vrhunac negativnosti, ja to nikada u životu nisam ispričala, ovo je prvi put da sam to izgovorila i hvala Bogu da je to prošlo svršeno vrijeme i hvala Bogu nikada takvih događaja i situacija nisam imala više u životu, rekla je Minea.

Kao prava pozitivka, loše ostavlja iza sebe, a budućnosti se raduje. Slušatelje je pozvala da joj se u prosincu pridruže na Happy FEST-u u Boćarskom domu 20.12., gdje će se uz ostale kolegice i kolege pobrinuti za nezaboravan tulum za kraj godine.

VIDEO: Janica Kostelić u šetnji s djecom na Jarunu