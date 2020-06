Condor je napeta priča o agentima CIA-e i uroti koja prijeti životima ljudi

Tri dana kondora jedan je od važnih filmova 70-ih godina u kontekstu kulminacije hladnog rata i ulaska u fokus javnosti organizacija poput CIA-e ili drugih sličnih službi. Scenarij za taj film napisao je Lorenzo Semple Jr. Ako vam to ime zvuči poznato, a pripadate srednjoj generaciji, možda vam i neće trebati predugo da se sjetite kako ste ga praktički svakog dana gledali u seriji “Batman”. Da, serija o stripovskom junaku o kojem će se kasnije snimati jedna od najdohodovnijih franšiza u povijesti kreirana je upravo na stolu Lorenza Semplea Jr. Na prvu, teško bi se moglo očekivati da će čovjek koji je poprilično uspio s takvim jednim uratkom na pravi način stvoriti mračni svijet špijunaže tako da on bude gledljiv na velikom ekranu. Pa, ako još vidite da je napisao i “Fathom”, u kojem glavnu ulogu igra Raquel Welch, jedna od najseksepilnijih žena 60-ih godina, to biste doista teško vjerovali. No pogledajmo malo dublje pa ćemo vidjeti da je Semple Jr. potpisao i “Leptira” s Daltonom Trumbom, autorom teške povijesti, diskreditiranim u makartizmu, a kasnije rehabilitiranim.

No imao je Semple Jr. i dobar predložak, roman “Šest dana kondora” Jamesa Gradyja koji je prilično temeljito preuredio za film u kojem je glavnu ulogu igrao Robert Redford. Film je režirao znameniti Sidney Pollack. Kako se doba opće svjetske nesigurnosti uvelike vratilo, američka mreža Audience prepoznala je priliku da se priča o CIA-inu knjiškom moljcu još jednom ekranizira, ovaj puta u obliku serije. Uz ime Lorenza Semplea Jr. tu su imena još nekoliko autora, među kojima je i jedan hrvatskog porijekla, Jason Smilovic. Riječ je o amerikaniziranom Hrvatu čiji su preci na novi kontinent stigli vjerojatno prije nekoliko generacija, na internetu je na više mjesta spomenuto tek da je hrvatskog porijekla. Smilovic ima prilično dobru karijeru u kojoj kao scenarist potpisuje nekoliko vrlo solidnih filmova poput “Pasa rata” s Jonahom Hillom, “Opakih igrača” s Joshom Hartnettom, serije “Kidnapped” koja je možda mogla i bolje, kao i Karen Sisco s Carlom Gugino. Najpredaniji angažman, čini se, ima u pravo na “Condoru” gdje je i autor, showrunner, ali i redatelj nekoliko epizoda. Uz Smilovica, koji je nama zanimljiv zbog svojeg porijekla, tu je i još nekoliko iznimno interesantnih glumačkih imena. Glavnu ulogu Joea Turnera tumači Max Irons koji je sin Jeremyja Ironsa, poznatog britanskog glumca. Zatim je tu i jedan glumac kojega ne treba posebno predstavljati, a to je William Hurt. I onda već pomalo zaboravljena Mira Sorvino, ali i još jedno zanimljivo ime, glumac koji nikada nije realizirao svoj priličan potencijal, a to je Brendan Fraser. Dakle, već ta postava garancija je da bi se moglo raditi o nečemu dobrom, a ocjene na specijaliziranim portalima to i potvrđuju. Pickbox NOW sada će emitirati drugu sezonu “Kondora”, a ako već niste, na Pickbox NOW možete gledati i prvu sezonu koja je tamo dostupna. I dalje su u glavnim ulogama Max Irons i Mira Sorvino u ulozi Marty Frost, bivše ljubavnice Boba Partridgea, Joeova tetka, pripadnika CIA-e kojega glumi William Hurt.

On vodi istragu o zločinima za koje je Joe okrivljen. Uz njih, tu je, kako smo spomenuli, i Brendan Fraiser koji tumači lik Nathana Fowlera koji je u seriji personifikacija, eksponent, već kako želite, vojno-industrijskog kompleksa. Slično kao i u filmu, u prvom je planu Joe Turner, mladi CIA-in analitičar koji slučajno doznaje za strašan plan koji prijeti životima milijuna ljudi. Turner je idealistički nastrojen milenijac koji se tajno pridružuje CIA-i u nadi da će je reformirati iznutra. Ali kad sve u njegovu uredu ubiju profesionalni ubojice, Turner se nađe u nevjerojatno kompleksnoj situaciji. Želi li preživjeti, morat će raditi stvari za koje nikad nije mislio da je sposoban. Ako druga sezona bude kvalitetom barem blizu prvoj, onda ćemo opet imati priliku gledati kvalitetan špijunski triler koji posebnu draž ima upravo zbog vremena u kojem se nalazimo. I pogotovo je zanimljivo to napisati, mislili smo, jer je serija krajnje osuvremenjena pa se Joea ne može baš nazivati knjiškim moljcem, već prije – geekom. Odnosno, on sjedi u nečemu što bi se dalo opisati kao CIA-in Google X, odjel koji se bavi novim tehnologijama, odnosno novim metodama koje su od koristi takvoj jednoj službi. Njome pak rukovodi Reuel Abbott kojega tumači još jedno doista poznato lice, a to je hollywoodski veteran Bob Balaban. Iako je teško ponoviti vještine jednog Sydneya Pollacka, svejedno se i u televizijskoj verziji “Kondora” pronalazi i više nego dovoljno napetosti i intrige, svjetske zavjere da vas drži pred ekranom još deset epizoda serije koja ima više potencijala nego neke druge iz žanra od kojih se možda očekivalo više. Može li se još mlađahni Max približiti očevoj slavi, teško je očekivati, no nastavi li s ovakvim odabirom uloga, može napraviti solidnu karijeru.