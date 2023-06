Chrissy Teigen i John Legend dobili sina pet mjeseci nakon rođenja kćerkice

Manekenka Chrissy Teigen i pjevač John Legend ponovno su postali roditelji, a dobili su sina preko surogat majke.

Par je iznenadio pratitelje objavom na Instagramu u kojoj su otkrili da im se rodio sin Wren Alexander, i to samo pet mjeseci nakon što je Chrissy rodila kćerkicu Esti.

- Otkad znam za sebe, oduvijek sam željela četvero djece - započela je 37-godišnja Chrissy te otkrila da su 2021. godine počeli tražiti surogat majku kao opciju. Zatim su upoznali Alexandru, surogat majku po kojoj su na kraju sinu dali srednje ime. Iako prvi prijenos embrija para nije preživio, usred Teigenine trudnoće s Esti saznali su da je i Alexandra ostala trudna s Wrenom koji je na svijet stigao 19. lipnja.

Par ima i kćer Lunu (7) i sina Milesa (5). Inače, manekenka Chrissy Teigen prije dvije godine izgubila je bebu. Zbog obilnog krvarenja završila je u bolnici, a sve je obavijestila pratitelje na društvenim mrežama. No, sada je otkrila kako je to zapravo bio izazvani prekid trudnoće. Pratiteljima su tada rekli da je "došlo do komplikacija u trudnoći te da je Chrissy doživjela spontani pobačaj", no sada je manekenka otkrila da se šokirala kada je shvatila da je to zapravo bio namjerni prekid trudnoće.

- Prije dvije godine, kad sam bila trudna s Jackom, morala sam donijeti niz teških odluka koje slamaju srce. Na pola puta postalo je jasno da Jack neće preživjeti, a neću ni ja ako se medicinski ne intervenira", ispričala je manekenka o gubitku sina kojem su nadjenuli ime Jack. "Nazovimo to pravim imenom, bio je to izazvani pobačaj. Pobačaj da spasim svoj život jer beba nije imala apsolutno nikakve šanse. Do prije nekoliko mjeseci nisam shvatila da je to to - dodala je.

