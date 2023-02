Camilla Parker-Bowles nakon krunidbe bit će nazvana kraljicom, a ne kraljicom suprugom

Krunidba kralja Charlesa zakazana je za početak svibnja, a s približavanjem datuma zna se sve više detalja. Ranije se, već, otkrilo kako će krunidba trajati tri dana, odnosno od 6. svibnja do 8. svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

Sada se saznalo i da će Buckinghamska palača, usprkos najavama, službeno opisati Camillu kao 'kraljicu', a ne kao 'kraljicu suprugu' što je titula koju nosi od smrti kraljice Elizabete. Ta najavljena promjena vjerojatno će uslijediti nakon krunidbe u svibnju. Očekuje se ta će taj potez staviti pečat na Camillinu transformaciju u odnosu na naklonost nacije.

Intervencija pokojne kraljice Elizabete u veljači prošle godine, kada je pozvala svoju snahu da bude poznata kao 'kraljica supruga' smatra se ključnim iskazom podrške. Sada Buckinghamska palača ide i korak dalje, a Camilla je prošlog tjedna pokrenula 'Kraljičinu čitaonicu', bez riječi 'supruga. Radi se o ažuriranju imena njenim dobrotvornih organizacija, koja se prije zvala 'Čitaonice vojvotkinje od Cornwalla'.

Razlog ovakve promjene, kaže stručnjak iz palače, jest to što neki u palači misle da je kraljica supruga predugačak naziv te bi bilo jednostavnije da Camilla bude samo kraljica.

Inače, ovo nije prvi put da bi se ovo dogodilo. Naime, supruga Georgea VI tehnički je bila kraljica supruga, ali je u javnosti bila poznata jednostavno kao kraljica Elizabeta. Slično tome, kada je kraljica Victoria umrla i naslijedio ju je njezin sin Edward VII, njegova supruga je od princeze od Walesa postala kraljica Alexandra, bez upotrebe 'supruga'.

