Britanski princ Harry slavi 34. rođendan

Britanski princ Harry obilježava danas svoj 34. rođendan, no kako se očekuje on i njegova supruga Meghan, vojvotkinja od Sussexa, proslavit će ga privatno jer nije najavljen ni jedan javni događaj.

- Hvala svima na lijepim porukama u povodu rođendana vojvode od Sussexa! - stoji na Twitteru Kensingtonske palače, rezidencije kraljevskog para.

Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL