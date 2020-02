Brat Meghan Markle postao beskućnik i poručuje joj samo jednu stvar

Tom Markle mlađi, 53-godišnji polubrat Meghan Markle tvrdi za britanski Daily Mail kako je ostao bez krova nad glavom i mnogih prilika zbog svog prezimena. Napao je bračni par Harry i Meghan zbog dobrotvornog rada, ali nedostatka pomoći vlastitoj obitelji.

Ostao je bez posla i izgubio suradnike, a zbog svega se morao preseliti nazad u majčin dom u Novom Meksiku, kako ne bi završio pod mostom.

- Beskućnik sam i mogao sam bitii pod mostom sad s natpisom na kartonu i proseći novac - rekao je za The Sun. - To što se nalazi na kraljevskom pijedestalu i gleda što se događa njezinoj obitelji... trebala je biti više humanitarna prema nama - tvrdi Tom koji se nedvno osvrnuo i na njezinu odluku da preseli s Harryjem u Kanadu i napuste život na dvoru, rekavši kako to nužno ne podržava, ali da se na kraju svodi sve na "dvoje koji su zaljubljeni i žele živjeti svoj život".

- Mislim da je kraljevska titula jedno od najvećih mogućih postignuća tijekom života - objasnio je Tom dodajući kako je moguće i to da ne žele ničiju kontrolu nad životom, te da je možda i Harry zaželio više privatnosti te ne imajući tuđe odgovornosti, osim vlastitih za svoju obitelj.

Foto: Reuters/Pixsell

Podsjetimo, Princ Harry i Meghan potvrdili su da se ne namjeravaju vratiti na dvor otpustišvi svih 15 članova osoblja koji im je služio u Buckinghamskoj palači. Samo će se eventualno dvoje od njih vratiti na posao u kraljevsku obitelj, dok će ostali dobiti otpremnine.

Među otpuštenima je i Clara Loughran, Harryjeva programska koordinatorica, koja je držala Meghanin buket cvijeća na dan vjenčanja. Harryjevo i Meghanino osoblje im je lojalno i shvaćaju da i respektiraju njihove odluke. Pomažu im u pripremama za konačni odlazak u Kanadu - kazao je izvor. Kako je najavljeno, par će se u Veliku Britaniju vratiti krajem ožujka, kada će obaviti svoje posljednje kraljevske dužnosti i trajno preseliti u Kanadu.

