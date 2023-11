Branko odabrao Smilju, Marija na prepad poljubila Jožefa, a Perka izbačena uz suze: 'Uvijek prva letim'

Mijo je za svoje dame pripremio novo iznenađenje, izlet u Kopački rit, a najviše pažnje i dalje je posvećivao Brankici koju je ljubio na brodu. ''Malo mi teže pada vezivanje, ali prilagodim se'', kazao je farmer. ''Bliskost između Brankice i Mije... Zasad su samo poljupci'', sa strane je sve gledala Ruža.

U Bjelovaru, Miroslav se osamio s Perkom, a cure su komentirale kako se od jučer ponaša čudno i da joj je Gabin dolazak jako zasmetao. ''Ne bih se mogla zamisliti s tobom iz puno razloga'', Perka je poručila farmeru, rekavši da ju previše podsjeća na njezinog bivšeg i to joj teško pada. Miroslav je rekao da bi rado volio s njom ostati prijatelj, no da nije žena za njega, a presudila je, između ostalog, i njezina visina, što mu je bitan parametar: ''Ti ćeš ići doma!'' Perka nije mogla sakriti suze: ''Nisam mu ništa loše napravila, očito moja visina pravi problem. Uvijek prva letim''.

U Sloveniji se nastavlja seoska avantura kod Jožefa, no Marija ima ozbiljnih problema s Amrom. ''Kud se petljaš! Nemoj biti uvijek ti, pusti i nas malo kod farmera'', vikala je, skinuvši Amru s traktora na kojem je sjedio i Jožef. ''Ona se bruka u javnosti s takvim riječima'', farmer je stao na Amrinu stranu.

Anita je u četiri oka porazgovarala sa Stjepanom o njegovim željama i osjećajima, a on je priznao da na njega najviše ''trza'' Ljubica te da je Ranka bila pun pogodak za njegovu zlatnu djevojku. ''Zaljubio sam se u nju na prvi pogled'', otkrio je.

VEZANI ČLANCI

Antine cure sredile su se za izlazak, no on ih je odveo u vinograd kako bi vinom punile boce. ''Nismo bile nešto uopće zainteresirane'', Milena nije bila impresionirana, no smatrala je da bi Klara učinila sve da očara Antu. ''Da je rekao da gazim po grožđu, ja bih svoje štikle vrlo rado skinula'', Victoria je poručila. Ante i Klara ostali su sami, a on joj je poručio da još bira. ''Kako je on to opisao, to bih mogla biti ja'', uzbuđeno je poručila. ''Klara i ja imamo prijateljski odnos, s povlasticama'', zagonetno je kazao Ante.

Stiglo je vrijeme da Branko odabere koga vodi na putovanje, a podršku mu je došla pružiti i Anita Martinović. Farmer je poručio kako mu se Ruža svidjela na prvu, a Smilji ne može naći nijednu grešku. ''Smilja mi znači sve u životu, poput moje pokojne supruge'', kazao je pa odabrao, ''Moje će srce od sada kucati samo za Smilju. To je moja konačna odluka. To mi moje srce govori. Bit ću prema njoj strpljiv koliko bude potrebno''. ''Nije me iznenadila odluka... Idemo korak po korak, čut ćemo se, dogovorit ćemo se'', Smilja je rekla, no bez posebnog entuzijazma i sreće. ''Sretna sam zbog njih, ja sam za to navijala od početka'', nije bila razočarana Ruža.

Ivan je Samantu i Vesnu odveo na jahanje, a njih je to u potpunosti oduševilo. ''Kad je Ivan sjeo iza mene na konju, onako zagrlio me, primio, jedan lijep osjećaj... Kako sam htjela, čekala'', Vesna je komentirala.

Miroslav je Gabrijeli prepustio svoju sobu nakon dolaska na farmu, dok se on prebacio na kauč, iako ga je Gabi zvala da može doći k njoj u sobu. ''Glumi nevinašce, sirotu djevojku sa sela, a zapravo kuje intrige'', Jasmina je u svom stilu opisala Gabrijelu, ''Sad pomalo razotkrivam Miroslava, on uopće nije onakav kakvim se predstavio, kao skroman i stidljiv. Sve je suprotno tome. Ima jak ego, dosta je umišljen''.

GALERIJA Upoznajte ovogodišnje farmere

Milena, Klara i Victoria pozvale su Antu na još jedan iskren razgovor, dodavši kako su mu dale priliku da im iskreno kaže što osjeća i kako na njih gleda. ''Ne znam koja je tvoja namjera, ali ti si donijela nemir u cijelu ekipu'', kazao je Ante Victoriji, a ostale cure stale su u njezinu obranu. ''Ja sam se prijavila zbog ljubavi, budi konkretan'', Milena je sve karte stavila na stol. ''Bježi od rješavanja problema'', Victoria je zaključila, ''Brod na ovoj farmi ne plovi nikamo!''

Bahra je odlučila Stjepana, Ranku i Ljubicu ispitati što žele, a očekivala je samo iskrenost. ''Ima jedna koja mi se više sviđa. Nije tajna, to je Ranka'', Stjepan je priznao, ''Nije mi to bilo teško reći kad je istina''. ''Sviđa mi se, da, kao prijatelj. Dobar je, nježan je, pažljiv je'', kazala je i Ranka, a Stjepan je zaključio da je prijateljstvo dobra baza za ljubav.

Jožef je svoje dame poveo u šetnju, a Azri je smetalo što farmer za ruku drži Amru. Farmer ih je odveo do ''zvona želja'', a svaka je mogla pozvoniti i zaželjeti neku želju. ''Da vidimo hoće li se ostvariti'', kazala je pa farmera strastveno poljubila na prepad, ''Njemu su se noge odsjekle!''

Ivan je Samantu i Vesnu odveo kod svojih prijatelja na janjetinu, a oni su bacili oko na njih. ''One su moje, ne skaču sa cvijeta na cvijet. One trebaju mene, ja sam magnet za žene'', rekao je Ivan.

VIDEO Janica Kostelić u šetnji s djecom na Jarunu