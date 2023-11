'Dosje Jarak' bi se mogao emitirati na bilo kojoj svjetskoj televiziji uz bok 'true crime' formatima

Zar opet o Pukaniću? I to u dvije epizode nakon toliko čekanja? Što se još može reći o tom slučaju? Pa prošlo je već 15 godina… Bili su to samo neki od komentara gledatelja nakon što je najavljena prva tema dugo očekivanog dokumentarnog serijala o zločinima koju za RTL radi Andrija Jarak. Ipak, ovaj je poznati televizijski reporter svim kritičarima odgovorio veoma brzo i to na najbolji mogući način – apsolutno izvanrednim televizijskim uratkom. Komentara nakon prve epizode ima puno, ali treba krenuti s očitim. U moru zabavnih emisija i realityja te hiperprodukcije jeftinog sadržaja upitne kvalitete, niti jedna hrvatska televizija već dugo nije plasirala ovako kvalitetan, kompleksan i cjelovit proizvod kao što je “Dosje Jarak”.

Riječ o formatu koji bi se mogao, bez dvojbe, emitirati na bilo kojoj svjetskoj televiziji uz bok popularnim “true crime” formatima. Štoviše, uopće ne bi bilo neobično vidjeti ovaj serijal da se vrti na, primjerice, Netflixu i sigurno bi pritom bio veoma visoko rangiran. Iz vrlo jednostavnog razloga - jer ima sve. Za početak, veoma je moderan što je ugodno iznenađenje jer često takvi formati izgledaju kao da nisu previše odmakli od 2000-ih. Treba pritom naglasiti da je moderan i što se tiče vizualnog aspekta, ali i načina na koji se priča pripovijeda. Veoma je zanimljivo kako Jarak ima ulogu pripovjedača te ga se kroz epizodu prikazuje kako pregledava materijale, snimke, dokaze… Također, sreća je da autori serijala nisu posegnuli za često nedovoljno kvalitetnim rekonstrukcijama s lošom glumom, nego se pripovijeda kvalitetno uz pomoć dostupnog materijala. Uzmimo za primjer sam početak u kojem se simbolički vrte isječci iz vijesti, uobičajena svakodnevica, vremenska prognoza i onda - eksplozija. Svakodnevnu rutinu u Zagrebu i Hrvatskoj prekinuo je atentat u srcu Zagreba, a Jarak jako dobro u uvodu objašnjava zašto je izabrao baš tu temu.

– Tijekom 30-godišnje karijere pratio sam većinu zločina na prostoru bivše Jugoslavije, mnoga od njih bila su prava zvjerstva, politička i brutalna mafijaška ubojstva. No, ni policija, ni kriminalci ne pamte gori i brutalniji zločin od onoga koji se dogodio u srcu Zagreba 23. listopada 2008. u 18 sati i 22 minute. U eksploziji podmetnute bombe ubijeni su novinar i vlasnik Nacionala Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić - kaže Jarak te poručuje kako krakovi zločina vode od Hrvatske, preko Bosne, Srbije i Crne Gore pa sve do Bugarske i Švicarske.

– Znamo tko je ubio Ivu Pukanića, ali ne znamo tko je to ubojstvo naručio i platio. Upravo zbog toga donosimo ekskluzivna svjedočanstva i nikad objavljene detalje o zločinu koji je i 15 godina kasnije, velika misterija – kaže Jarak. U ukupnoj populaciji 'Dosje Jarak' bio je sinoć najgledanija emisija u svom terminu s fantastičnih 32,4% udjela u gledanosti (SHR). I u ciljnoj skupini od 18 do 54 godine 'Dosje Jarak' je pobjednik svog termina prikazivanja - cijela je epizoda postigla izvrsnih 30,6% udjela u gledanosti (SHR).. Sjajnim se brojkama pohvalila i RTL televizija koja je očito napravila odličan potez kada je Jarku dala povjerenje da s kolegom Darijem Todorovićem i ostatkom tima punih 14 mjeseci radi na ovom serijalu.

Sada se već s nestrpljenjem očekuje druga epizoda koja će nastaviti raspetljavati priču o ubojstvu Ive Pukanića, a koja se pokazala odličnim odabirom. Priča je jako zanimljiva, no treba upozoriti da će onima koji nisu upoznati s pozadinom slučaju, kao niti s političkim okruženjem toga vremena ili s akterima na trenutke možda biti izazovna za pratiti te zahtijevati dodatno “googlanje”. Gledajući emisiju kao netko tko je 2008. godine još išao u školu i tko o slučaju ne zna gotovo ništa, bilo bi dobro da su neki od odabranih sugovornika jasnije objašnjeni, kao i kontekst nekih od zbivanja. Ipak, velika pohvala što u seriji nije stavljen naglasak samo na službene izvore, nego što se pojavljuju i obitelj te prijatelji što je veliki iskorak.

Posebno je zanimljiv kraj prve epizode u kojemu oni propituju zaključke istrage te otvaraju nove teme za drugu epizodu za koju se čini kako će, osim “true crime” elementa, koji se bave pregledom već poznatog, imati i istraživačke elemente što je veoma zanimljiva kombinacija i odmak od uobičajenog.

