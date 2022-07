Božo Vrećo posljednjih godina se brine o bolesnoj majci: 'To nisu obaveze, njen je osmijeh moja najveća nagrada'

Princ sevdaha Božo Vrećo odavno je postao ljubimac hrvatske publike, koja će ga ove godine moći vidjeti na nekoliko koncerata na Jadranu. U makarskom ljetnom kinu nastupa 10. kolovoza, idući je dan u dubrovačkom kinu Slavica, a zatim slijede i nastupi na dva festivala.

Posebna magija

Na splitskom Sustipanu 19. kolovoza pjevat će u sklopu festivala S okusom soli, a 9. rujna u Vrsaru, na festivalu U zagrljaju glazbe, kamena i mora.

– Na koncertima možete očekivati katarzu emocija, dozu inovativnosti i improvizacije, koju glazba mora i može donijeti ako je živite, jer glazba se proživljava i duša tada pjeva svaki stih. U različitim aranžmanima i s različitim vrsnim glazbenicima, koje sam pomno birao srcem da budu moj tim, sigurno je da ćemo otvoriti srca drugih i osloboditi sevdah i balkansku glazbu općenito da prodiše i bez ograničenosti i bilo kakvih stega, da pokaže i kaže koliko je ljubav zapravo demijurško božansko u nama. Možete očekivati iskrenost, ljubav, talent, umjetnost i posvećenost. To je pet stavki koje vas čine umjetnikom i bez kojih ni nema čarolije na sceni – kazao je umjetnik koji na svakom koncertu stvori posebnu magiju i povezanost s publikom.

– Dam im srce i ne štedim se, i ne ustručavam se pokazati im i svoju najranjiviju i svoju najjaču stranu, u toj je pjesmi više od pjesme, u tom koncertu je više od koncerta, fuzija emocija koje nesputano progovaraju i pjevaju i plešu, glas koji postaje univerzum među nama, glas u kojem svatko pronađe vlastitu ispovijest, skrivene ljubavi i tajne, glazba koja obuzme mantrično i dualno naših bića i učini da postanemo jedno. U ovom svijetu koji živimo najteže je biti svoj i konstantna je kušnja i izazov, no to je i jedini zadatak: da budete dobra, plemenita osoba i potpuno svoji, tek tada ste kompletni i činite čuda, i u svom životu i za druge koji to prožmu i osjete, do kojih dopre ta božanska energija, jer i to je dar, da čujete glazbu srca – iskreno je rekao Božo, koji prije svakog koncerta ima posebne rituale.

– Posvetim svaki koncert Bogu i zahvalim Mu na svemu do sada i nadalje, izgrlim se sa svojim glazbenicima i uplovimo tako zajedno u mikrosvijet koji stvaram s njima, to je potpuna sinergija u kojoj se osjećamo voljeno i predano i želimo da svaki trenutak bude nešto što se ne zaboravlja, i drugima lijek i utjeha, i poticaj i hrabrost voljeti i živjeti po svojim pravilima i onako kako osjećate – dodao je Vrećo. Poseban su aspekt njegovih koncerata moda i haljine, koje sam šije. Često koncert počne u muškoj odjeći, a završi u ženskoj.

– Uglavnom je to svila jer je lepršava i fantastično se ponaša na sceni, sjajna je i za fotografiranje pa se klonim krutih materijala u kojima je teško kretati se s obzirom na to da koncerti uglavnom nisu statični i plesno su vrlo aktivni i zahtjevni, to i metamorfoza leptira, dualnost mog i naših bića, muško-ženski dualitet koji zapravo čini da smo jednaki i progovara sverodnošću ili bezrodnošću jer za mene rod ne postoji, dovoljno je i savršeno važno da smo ljudska bića, tek onda vrijedimo kada spoznamo sebe. Garderoba je igra, kostimografija, i tako je i treba promatrati – što je zapravo definicija mode?! Nositi što ti odgovara i pristaje, i što voliš nositi, bez obzira na boju i kroj i je li kopčanje na lijevoj ili desnoj strani, jer takve apsurdne stvari nameće konzervativni sistem pun mržnje, prijekora i osude, kojem ne pripadam i nije moj gospodar. Netko kome sve dugujem je Bog Ljubav i sve činim u Njegovo ime – objasnio nam je Božo, koji ponosno govori o svojoj dualnosti, pogotovo u današnje vrijeme kada se u nekim zemljama ograničavaju ljudska prava. Smatra kako je tu moguće nešto promijeniti.

– Može se promijeniti time što nećete potpadati pod njihov utjecaj i pokleknuti, ne želim biti dio mase i usijanih glava koje ne misle dobro jedne o drugima, šire mržnju i razdor, čine zlo. Moj je svijet nadrastao tu sferu ljudske zlobe i nemam više čak ni verbalan odnos prema tome. Morate sjati jače da ta vaša svjetlost dopre i u najtamniji kut, tek tada ste pobjednik, ne nad njima – jer s drugima se i ne nadmećete – nego nad vlastitim slabostima i iskušenjima, tada znate da ste na pravom putu istine: činiti dobro, gledati svoja posla, širiti ljubav i stvarati ono što najbolje umijete. To je ono što se od vas očekuje, ništa materijalno, titularno i hvalisavo, kad ubijete svoj ego, postajete slobodan i čovjek i umjetnik, i to može postati i definicija i mantra kojom se rukovodim – kaže Vrećo, čiji je sevdah već postao mainstream. Lani je s uspjehom u Španjolskoj predstavio dokumentarni film "Maldita", a sve češće i nastupa u inozemstvu.

Majčina ljubav

– Sevdah već jest mainstream i nije žanrovska cjelina, neprestano govorim i pjevam o tome da glazba općenito ne poznaje žanrove, nego se samo dijeli na dobru i lošu, cjelovitu i nepotpunu, na onu koja vas oslobađa i hrani i dotiče, na onu koja vas čini hrabrim i osviještenim i sigurnim u sebe, ta glazba srca ne poznaje ograničenost i nema trajanje, ona je sama po sebi beskonačnost i tom segmentu univerzalnog jezika i ljudi pripadaju. Na koncertima sve češće ljudi u inozemstvu ne poznaju riječi mojih pjesama, ali ih itekako duboko osjećaju i proživljavaju jer je to glazba rasterećena pripadnosti nečemu i nekom, ona pripada svima i poput otvorenih vrata doma za sve je koji traže utočište i ljubav. Tako činim i tako osjećam i mislim već dekadu iza sebe. Postoji nešto izvanvremensko na svakom od tih koncerata, i neka i ostane misterij, u tome i jest draž da ih doživite i proživite i da vas otključaju poput Pandore – dodao je umjetnik, koji se posljednjih godina brine i o bolesnoj majci. Upravo ju je, kaže, njegova ljubav i izliječila.

– To nisu obaveze, to je samo ljubav koja progovara, grli, dotiče, hrani i liječi, ta je ljubav majku izliječila i njezin je osmijeh moja najveća nagrada – ponosno kaže Božo, koji vrijedno radi i na sedmom albumu i dvjema knjigama, a uza sve koncerte stići će se i odmoriti ovog ljeta.

– Uvijek se sve stigne – kad nešto ne želite, onda nađete izgovor – tako da naravno da ću se odmoriti, dijelom na Braču, poslije koncerta, planiram odmor i nekoliko dana u Makarskoj, prije koncerta, festival S okusom soli u Splitu je u kolovozu, Istra i Rim početkom rujna i Amerika koncem godine, dakle radno raspjevano i ispunjeno suncem, osmijesima i okružen najboljim prijateljima i vjernom najdivnijom publikom, za mene je to savršenstvo! Zahvalan sam na svakom trenutku koji živim – zaključio je Vrećo.

