Boris Hrepić Hrepa otkrio što Marijan Ban kaže za novog frontmena grupe

Dyaco, Flyer, klapa Sebenico, Boris Hrepić Hrepa i Target ovotjedni su gosti PopRock.hr-a! Damir Ergotić iz grupe Dyaco govorio je o novom albumu kojim su obilježili 30 godina karijere: “Da, 30 godina je iza nas. Puno smo toga skupa prošli, više smo bili zajedno nego s vlastitim obiteljima, naravno to je i donijelo neke rezultate. Mi smo krenuli kao tamburaši, ali smo gajili uvijek moderniji stil i tako smo se opredijelili za električnu tamburu i komercijalniju glazbu". Imaju i novu pjesmu Otrovnica s kojom su najavili izlazak novog albuma: “Snimili smo novu pjesmu u suradnji s Bojanom Šalamonom kao glazbenim producentom”, rekao je Damir i dodao: "Sedmi studijski album zove se Skladište broj 7, htjeli smo sve uspomene staviti u ovaj album i one tužne i sretne te ih podijeliti s našom publikom”.



Petra Kožar iz grupe Flyer predstavila je njihovu novu pjesmu 23 minute: "Ovih 20-tak godina Mario Kovač piše sve naše pjesme i nisam ga pitala zašto je odabrao broj 23, koje je značenje baš tog broja, no ja sam si zamislila pjesmu kao zadnje 23 minute neke veze između dvoje ljudi”. Petra je otkrila i kako im je bilo na snimanju spota: “Bilo nam je zabavno, ja sam tražila samo da u ovom spotu nikud ne hodam jer sam u svakom do sada hodala pa sam htjela to izbjeći. Gušt mi je raditi spotove jer sudjelujemo i u kreativnom dijelu svega”.



U studio PopRock.hr-a stiže ovaj tjedan i Branko Bubica kako bi predstavio novu pjesmu Klape Sebenico. "Nova pjesma je tužna, sjetna, a to mi je najdraža pjesma koju sam napisao koncepcijski. Najzadovoljniji sam tim kompletnim proizvodom, od one inicijalne ideje do završnog proizvoda”, rekao je Branko Bubica i dodao: "Htjeli smo napraviti jedan jednostavan i lijep spot, zamislili smo kadrove našeg kraja i nas kako bi dočarali to što pjevamo u pjesmi”. Prokomentirao je i nastup na šibenskoj Šansoni: “Odrastao sam na tom festivalu i to mi je najbolji festival u Hrvatskoj, velika nam je čast tamo nastupati”.

Boris Hrepić Hrepa ovaj tjedan predstavlja pjesmu Daleke Obale Od tebe ća: “Pjesmu je napravio Zoki Ukić, to je njegova glazba, poslao mi je tekst i dodao sam malo neki svoj štih i sve zajedno smo onda snimili iz prve u studiju u Zagrebu. Zoki nam je praktički dirigirao dok smo snimali, a Jakša je otpjevao pjesmu. Sve je nekako spontano nastalo, bez plana, došli smo do toga da Jakša voli Daleku Obalu i rekao je da on može sve te pjesme otpjevati, a ima odličnu energiju pa nam je to pasalo”. Na pitanje što kaže Marijan Ban, odgovara: “Sve mu se jako svidjelo i rekao je da on može prenijeti sve te pjesme, energija je u zraku i sve je odlično prošlo. Dalekoj Obali treba netko tko ima taj ulični karakter i energiju, što Jakša svakako ima. Zato se i Marijan složio da on to može”. Ove godine su na Večerima dalmatinske šansone osvojili drugu nagradu žirija: “Drago nam je zbog toga. No naravno, ne sviramo zbog nagrade već zbog te energije. Ono što je i publika primijetila je upravo to naše nesavršeno sviranje s puno energije i svi su rekli kako toga fali”. Boris Hrepić Hrepa je na samom kraju dodao i kako se Marijan Ban posvetio svom hobiju - fotografiranju: "Marijan ne može pratiti više taj tempo, no podržava nas, a kada sviramo onda nas prati i javlja nam kako ga hvata trema zbog nas jer je uzbuđen i sretan. Marijan se okrenuo svom drugom hobiju, fotografiji. Poštujemo njegovu odluku, nije više spreman za medijske istupe i putovanja, jednostavno mu to više ne odgovara. No, ako ga slučajno pukne inspiracija on zna da je uvijek dobrodošao”.



Na samom kraju tjedna u studio stiže Target i predstavit će nam remix svog starog albuma Još jedan dan u Zagrebu: "Remix albuma koji sam napravio prije 10 godina mi je odličan. Sve sam radio sa Shotom iz Elementala koji je sačuvao sve accapella mixeve od prije 10 godina pa smo napravili novu, moderniju glazbu i to modernije zvuči. Inače radim muziku za stare glave u rapu, ali se nadam da će moderniji zvuk privući mlađu publiku”. Na pitanje kako bi usporedio stari i novi album, rekao je: “Stari album ima klasične melodije, u to vrijeme nije bilo puno repera, danas je to drugačije. No, sve ono što smo tada pričali aktualno je i sad, remix izdanje ima moderniji zvuk svakako”. Prokomentirao je i pjesmu posvećenu Zagrebu: "Moj grad je zadnja pjesma s album Još jedan dan u Zagrebu, to je posveta gradu Zagrebu. Refren podsjeća na budnicu pa taj dio nosi cijeli grad u nekom našem viđenju”