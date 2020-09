Nakon što je Kojić objavio da je u Hrvatskoj i pokazao s kim se druži, javila se i Severina

Pjevačica Severina i njezin suprug Igor Kojić ne komentiraju previše privatni život na društvenim mrežama. Iako je on u Hrvatskoj, nije joj posvetio nikakvu objavu s obzirom na činjenicu da je preboljela koronavirus, a ni ona nije njega spomenula otkad mu je čestitala rođendan.

Ipak, Severina je samo tri dana nakon što je njezin suprug objavio fotku sa sestričnom Katjom s kojom je bio u Skradinu, objavila selfie te uz njega samo kratko napisala: ''Ponedjeljkasto''.

Foto: Instagram

Podsjetimo, u jednom razdoblju prestali su pratiti jedno drugoga na Instagramu, a Igor je na toj društvenoj mreži objavio fotomontažu na kojoj je na jednoj fotografiji on sa Severinom, a iz grma viri Milan Popović te je napisao: "Generalni pokrovitelji mog braka, iz pouzdanih šumskih izvora", napisao je Kojić, koji je uz montažu nadodao i pjesmu "Namćor" Đorđa Balaševića u kojoj su stihovi: "Al' tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina." Kojić je uz to označio i dva medija iz Srbije i Hrvatske, uz prigodni hashtag: "Dosta ako Boga znate".

Objavu je Igor brzo uklonio s Instagrama, ali prije nego što ju je uklonio, Severina je napisala dva komentara. U prvom je pjevačica rekla: "Pokrovitelji su Olja i Dragan." Zatim je još dodala: "Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan." Na Instagramu je Severina pratila jedino Igora i on je na ovoj društvenoj mreži pratio samo Severinu i ubrzo nakon ove objave prestali su biti prijatelji na Instagramu, a i Igorovi roditelji Olja i Dragan Kojić više ne prate svoju snahu na Instagramu. Jedina koja je i dalje pratila Severinu bila je Igorova sestra Nataša koja već godinama živi u Americi gdje pokušava stvoriti glazbenu karijeru, a sada je više ni ona ne prati na Instagramu.

Nataša i Severina odlično su se slagale i s Igorom joj je često dolazila u posjet, čemu svjedoče i brojne fotografije koje je Nataša objavljivala na svom Instagramu i nije ih izbrisala. Za razliku od Nataše, Igorova mama neke je fotografije s nevjestom uklonila s društvene mreže. Prije dva mjeseca Severina je s Kojićima bila u karanteni u Beogradu i svekrvi je pomagala oko čišćenja i kuhanja i zato je sve iznenadio ovaj prekid odnosa s Kojićima.