Bori se treći put s rakom i zbog liječenja je prodala kultni kožnjak, a sad se dogodilo nešto neočekivano

Iako se u studenom rastala od svoje voljene kožne jakne iz filma „Briljantin“ kojeg je obilježio njezin lik naivne Sandy, glumica Olivia Newton-John opet u ormaru ima omiljeni odjevni predmet.

Naime, kupac koji je na aukciji prije mjesec dana kupio kultnu krpicu odlučio joj je istu vratiti!

Već niz godina Olivia Newton-John se bori s rakom koji se ne predaje, a u studenom prošle godine opaka bolest vratila se po treći put. Tada je ispričala kako ne želi saznati koliko joj je ostalo te da su joj šanse za izlječenje male. Prekrasna Australka tako je početkom studenog odlučila organizirati dražbu predmeta iz svoje duge karijere kako bi prikupila novac za bolnicu za liječenje od raka. Na dražbi se među 500 odabranih predmeta našla i kultna kožnata jakna koju je nosila u filmu „Briljantin“, a njena početna cijena bila je 200.000 dolara.

- Uopće nisam tužna i odvojit ću se od tih stvari. To su samo stvari, i pokušavam ne biti vezana za stvari. Zadržat ću u sjećanju lijepe uspomene i fotografije- rekla je Newton-John tom prilikom.

Anonimni kupac je razveselio 71-godišnju glumicu s teškom dijagnozom tako što joj je poklonio nazad njezinu jaknu i donirao dodatnih 185.000 funti (1.630 mil. kn) za rad centra za liječenje raka u Australiji kojeg je otvorila 1992. godine kada su joj prvi put dijagnosticirali rak dojke. - Jakna ne bi trebala biti u ormaru nekog milijardera koji bi se samo time hvalio u country klubu– rekao joj je kupac prilikom predaje jakne na sastanku u Kaliforniji prošli vikend, što je u videu zabilježio „Julien's Auctions“.

Inače, jakna i pripadajuće crne hlače koje je glumica nosila tijekom dueta s Travoltom u pjesmi „You're the one that I want“ prodavali su se zasebno dosežući tako dvostruko veću cijenu od očekivane.

Pogledajte kako je Severina oduševila publiku u Zagrebu u sklopu "The Magic Tour".