Bogata koncertna sezona u Hrvatskoj: Robbie Williams dva puta u Puli, vraćaju se i ljubimci publike

Hrvatska je i ovog ljeta poželjna destinacija za najveće svjetske zvijezde, koje će održati koncerte na pozornicama u Zagrebu, Puli, Šibeniku, Opatiji, Dubrovniku i drugim gradovima.Florence + The Machine, jedno od najvažnijih imena aktualne svjetske glazbene scene, dolaze u pulsku Arenu u nedjelju 18. lipnja 2023. na premijerni samostalni koncert u Hrvatskoj. Sedam godina nakon festivalskog nastupa kod nas, Florence + The Machine donose svoju spektakularnu i produkcijski raskošnu turneju Dance Fever u Pulu. Turneja prati sjajan istoimeni posljednji studijski album, a odvela je Florence do sada više puta u neke od najimpresivnijih dvorana diljem svijeta. Po nekoliko dana zaredom je rasprodala lokacije kao što su O2 u Londonu, Madison Square Garden u New Yorku ili Hollywood Bowl u Los Angelesu. Florence + The Machine prodali su više od 17 milijuna albuma diljem svijeta, osvojili brojna Brit Awards priznanja, nominacije za sedam Grammy nagrada i zasjeli na vrhove glazbenih top-ljestvica diljem svijeta. Mediji poput The Sunday Timesa Florence su prozvali jednom od najposebnijih vokalistica, a završila je i na listi najutjecajnijih osoba na svijetu prema magazinu Time.

Tri dana kasnije u pulskoj Areni nastupit će i Simply Red, britanska grupa koja je na istom mjestu svirala prije više od 20 godina, a posljednji put u Hrvatskoj nastupili su prije sedam godina, na zagrebačkoj Šalati.

– Radujemo se povratku u Europu kako bismo nastupili za sve vas. Želim da uživamo u svirci, da se publika digne na noge i uživa u ritmu naše glazbe te da svi zajedno posvetimo svoje srce upravo glazbi, izjavio je frontmen grupe Mick Hucknall.

Nevjerojatno energični i plesni, s reputacijom jednog od najboljih live bendova Velike Britanije, Foals stižu u Hrvatsku na svoj prvi samostalni koncert, 23. lipnja 2023., u zagrebačku Tvornici kulture. Na turneji Life Is Yours Tour u bend Foals se vraća i originalni basist Walter Gervers, i to nakon šest godina izbivanja. Za savršen početak ljeta uz koncerta Foalsa, pobrinut će se i predgrupa, regionalna koncertna atrakcija – Svemirko.

Robbie Williams, jedan od najuspješnijih pop-izvođača svih vremena, donosi svoje najveće hitove u pulsku Arenu na dva ekskluzivna koncerta 27. i 28. lipnja 2023. Turneja "XXV" predstavlja nevjerojatnih 25 godina solo karijere jednog od najvećih zabavljača našeg vremena. Ovim koncertima Williams će postati i prvi inozemni izvođač uopće koji je dva dana zaredom nastupao u pulskoj Areni, nakon Foo Fighters i njihovih koncerata iz 2019.

Bajkoviti dalmatinski gradić Trilj ovog ljeta ponovno postaje središte blues-zvuka, zahvaljujući najvećem blues-festivalu u Hrvatskoj i jednom od najjačih glazbenih događanja ovog oblika u jugoistočnom dijelu Europe – Thrill Blues Festivalu. Šesto izdanje festivala pretvorit će od 30. lipnja do 2. srpnja cetinski "grad mostova" u oazu blues-glazbe. Vodeće ime festivala svakako je cijenjeni američki gitarist i skladatelj Robben Ford, kojeg je magazin Musician uvrstio među 100 najboljih svjetskih gitarista. U svojoj bogatoj karijeri svirao je turneje i glazbeno surađivao s Milesom Davisom, Bobom Dylanom, Joni Mitchell, Dizzyjem Gillespiejem, pa čak i grupom Kiss, a prošle je godine bio gost na talijanskom dijelu europske turneje Erica Claptona. Uz njega, svoj nastup je potvrdila i Sharrie Williams, afroamerička pjevačica koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues'. S francuske blues-scene na pozornicu Thrill Blues Festivala stižu The Wacky Jugs. Tu je i roots-blues duo s francuskim šarmom Two Roots Duo te kao gost mlada francuska blues-nada 14-godišnji Valentin Vasseur. Iz Makedonije dolazi energični duo In the Mood, iz Banje Luke stižu Tobacco Blues Band, a od domaćih imena nastupit će Bosak & Second Hand, koji su u zadnje tri godine objavili tri albuma, D.K. & First Timers Danka Krznarića, koji promovira svoj album prvijenac "Above the Clouds" te Sunnysiders, koji će izvesti i nekoliko pjesama s još neobjavljenog petog albuma. Tu su i tradicionalni domaći bendovi – Dbluz, Ozon i Raptor.

Točno šest godina nakon nastupa na krcatoj Šalati, legendarni bend The Cult 30. lipnja dolazi na omiljeni gradski prostor na otvorenom i dalje predvođen osnivačima i glavnim autorskim polugama Ianom Astburyjem i Billyjem Duffyjem. The Cult u Zagreb dolaze u sklopu velike turneje koja ih na krilima novog albuma "Under the Midnight Sun" vodi po Europi i UK.

Ovog je ljeta otvoreno i predivno Malo rimsko kazalište u Puli koje će tijekom ljeta pružiti velik broj koncerata, predstava i vezanog sadržaja, a britanska trip-hop grupa Morcheeba na turneji je koja uključuje nekoliko regionalnih festivala, a samostalno će 2. srpnja nastupiti u Puli u sklopu Pulskog kulturnog ljeta.

Jazz pjevač hip-hop generacije, José James, po prvi put 9. srpnja dolazi u Šibenik. U glazbenom svijetu postao je poznat po svom moćnom baritonu koji je predstavio nizom zanimljivih projekata kojima je pomaknuo granice između tradicionalnog i suvremenog jazza, soula, funka, housea i rocka. James iza sebe ima 11 albuma, a posljednji "On & On", kojim je odao je počast R&B, soul i hip-hop pjevačici i skladateljici Erykah Badu, čije je pjesme interpretirao kroz 43 minute albuma, bit će fokus Jamesova nastupa u Šibeniku, a na pozornici će mu se pridružiti BIGYUKI na klavijaturama, Yves Fernandez na basu i Jharis Yokley na bubnjevima.

Norah Jones, 15. srpnja 2023., u sklopu svoje europske turneje nastupit će na jednoj od najatraktivnijih ljetnih pozornica u Hrvatskoj. Nakon 16 godina hrvatska publika će ponovno moći slušati live izvedbe hitova iz njezine dugogodišnje uspješne karijere i to na Ljetnoj pozornici u Opatiji. Norah Jones nagrađivana je američka pjevačica, kantautorica i pijanistica koja je objavila sedam studijskih albuma i prodala više od 50 milijuna ploča, Billboard ju je proglasio najboljom jazz-umjetnicom desetljeća 2000-ih, njezine su pjesme streamane šest milijardi puta diljem svijeta i vlasnica je devet nagrada Grammy.

Škotska pjevačica Emeli Sandé, nastupa 15. srpnja na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, jednoj od najljepših pozornica na Jadranu koja ovo ljeto slavi desetu koncertnu sezonu! Prvi je to dolazak slavne pjevačice u Hrvatsku, a publika u Šibeniku imat će priliku uživati u jedinstvenoj izvedbi proslavljene i nagrađivane škotske glazbenice moćnog glasa koja će svoje hitove "Read all about it", "Next to Me" i "Beneath Your Beautiful" izvesti solo na klaviru.

Jedna od najpopularnijih pjevačica fado glazbe Mariza, koju smatraju nasljednicom velike Amálije Rodrigues, kraljice fada, nastupit će u na dubrovačkoj tvrđavi Revelin 15. srpnja, u sklopu glazbenog programa 74. Dubrovačkih ljetnih igara. Izvest će pjesme sa svog zadnjeg albuma "Mariza canta Amalia", a na programu će se naći i neki od njezinih najvećih hitova, kao i novi uradci koji će biti objavljeni na albumu koji izlazi u rujnu ove godine.

Australska glazbenica Tash Sultana premijerno dolazi u Hrvatsku u srijedu 19. srpnja na open-air koncert u Hala Parku u Zagrebu. Bit će to njezin jedini koncert u regiji. Kantautorica, producentica, multiinstumentalistica i poduzetnica, Tash je postala poznata po seriji viralnih videa u kojima predstavlja svoju glazbu pokazujući vještinu sviranja raznih instrumenata i loopera. Od tada je obišla svijet uz headlinerske nastupe po velikim festivalima, rasprodane kazališne dvorane i arene, kao i koncert za 350 tisuća fanova, platinasta izdanja, milijune pregleda i slušanja na streamovima, brojne nagrade te postala jedno od najprepoznatljivijih imena australske glazbene scene zadnjeg desetljeća. Prepoznao je to i Bruce Springsteen kojem će se pridružiti na koncertu u Monzi 25. srpnja.

Grupa Depeche Mode stiže u Zagreb, 23. srpnja 2023., u sklopu velike svjetske turneje Memento Mori Tour kojom će podržati svoj 15. studijski album istoimenog naziva. Predgrupa će im biti HÆLOS, ambijentalna i trip-hop grupa koja već cijelo desetljeće osvaja publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim elektro-pop zvukom. The Memento Mori Tour je devetnaesta turneja grupe Depeche Mode, a prva nakon više od pet godina. Posljednja turneja benda, Global Spirit Tour 2017. – 2018., bila je njihova najduža turneja s više od 130 nastupa diljem Europe i Sjeverne Amerike, pred više od tri milijuna obožavatelja, a zabilježena je i kao jedna od turneja s najvećom zaradom u godini.

Anastacia, jedna od najpoznatijih vokalistica našeg doba i vlasnica multiplatinastih hitova "I'm Outta Love" i "Left Outside Alone", ovog ljeta, 24. srpnja, u organizaciji ustanove Festival Opatija, dolazi na Ljetnu pozornicu! Anastacia će u Opatiji, kao hrvatska ekskluziva i ususret Danu Grada Opatije, predstaviti svoj sedmi studijski album "Evolution", ujedno i njezin šesti album koji je dospio na UK Top 10.

Jedan od najdivnijih post-rock bendova, islandski Sigur Rós, ovog će ljeta održati dva koncerta na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, 24. i 25. srpnja, šest godina nakon rasprodanog koncerta u Domu sportova. Ovog puta nastup će održati u intimnijoj atmosferi, u prodaji će se naći svega 1000 ulaznica po danu. Nova turneja proći će i u znaku 20. godišnjice prekretničkog albuma "()", jednog od najpoznatijih djela kompletne post/ambijentalne rock-scene, za koji je bend dobio i Grammy.

Britanska atrakcija Kosheen koja je obilježila početak 2000-ih zatvara Rocks&Stars Festival @ Cave Romane. Njihovo je ime nastalo spajanjem dvije japanske riječi: kos znači novo, a heen znači staro. Publika će moći uživati u energičnom nastupu sjajne Sian Evans, koja će svojim besprijekornim vokalom izvesti hitove "Hide U", "Catch", "I Want It All" i "Resist".

Imagine Dragons, jedan od najtraženijih bendova današnjice, 8. kolovoza 2023. nastupaju u pulskoj Areni. Autori hitova "Radioactive", "Believer" i "Demons", dobitnici Grammyja i jedan od najpopularnijih bendova svih vremena, po prvi put tako stižu na naše prostore. Koncert u Puli dio je Mercury World svjetske turneje koja slavi izlazak njihovog velikog i dugo iščekivanog albuma "Mercury — Acts 1 & 2". U posljednjih pola desetljeća, Imagine Dragons su postali jedan od najvećih i najuvjerljivijih rock-bendova na svijetu. Bend koji je redefinirao rock u 21. stoljeću puneći stadione i stvarajući himne koje obaraju rekorde. Ovaj kvartet iz Las Vegasa s dijamantnim Grammy certifikatom s pravom se naziva jednim od najvećih rock-bendova današnjice, a njihovi uspjesi i brojke govore sami za sebe. Računajući kumulativnu prodaju od 66 milijuna albuma, 55 milijuna digitalnih pjesama i 110 milijardi streamova, ističu se kao jedini bend u povijesti s četiri RIAA dijamantna singla; "Radioactive" (14 puta platinast), "Believer" (10 puta platinast), "Demons" (10 puta platinast) i "Thunder" (10 puta platinast).

Bonobo, majstor kombiniranja stilova i godinama headliner velikih svjetskih festivala, 8. kolovoza dolazi na šibensku Tvrđavu sv. Mihovila, gdje će nastupiti u pratnji osmeročlanog benda u sklopu turneje "Fragments Live". Simon Green, umjetničkog imena Bonobo, na glazbenoj sceni je više od 20 godina, kroz koju kombinira hip-hop, trip-hop, jazz i elektroniku. Bonobo je tijekom karijere surađivao s velikim imenima kao što su Erykah Badu, Ólafur Arnalds, Jon Hopkins, George Fitzgerald, London Grammar i Gorillaz.

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, neponovljivi Eros Ramazzotti, nakon gotovo 20 godina vraća se u veličanstvenu Arenu Pula, 14. kolovoza u sklopu svoje svjetske turneje BATTITO INFINITO. U koncertu od više od dva sata, kojim će slaviti beskonačne otkucaje glazbe koja će odjekivati spomenikom kulture te večeri, Eros će raspjevati svoju publiku s više od 25 pjesama poput "Parla con me", "Un emozione per sempre", "Cose della vita", "Fuoco nel fuoco", "Piu' bella cosa", "Adesso tu", "Se bastasse una canzone" U više od 35 godina karijere Eros Ramazzotti prodao je 70 milijuna albuma, njegova glazba do danas je preslušana više od milijardu puta na globalnim glazbenim servisima na kojima se može poslušati i najnovija pjesma "Gli ultimi romantici".

Benjamin Clementine, jedan od najoriginalnijih glazbenika svoje generacije, osebujni britanski glazbenik, pjesnik i glumac, nastupit će na Tvrđavi sv. Mihovila 15. kolovoza. Ovaj samouki multiinstrumentalist upečatljivog vokala kojeg stavljaju u rang Leonarda Cohena i Nine Simone, dobitnika prestižne britanske nagrade Mercury i francuskog Grammyja, New York Times je uvrstio na popis "28 genija koji su definirali kulturu 2016. godine", dok su mu 2019. Francuzi dodijeli titulu viteza za njegov umjetnički doprinos! Clementine rasprodaje koncerte diljem Europe i SAD-a, a za svoj prvi nastup u Hrvatskoj izabrao je Tvrđavu sv. Mihovila koja ovo ljeto slavi desetu koncertnu sezonu! Clementineova glazba, koju karakterizira kombiniranje klasike i popa, iscrtana maestralnim klavirskim potezima na kojima gradi pjesme praćena iznimno upečatljivim tenorom, nerijetko i glazbene kritičare ostavi bez riječi, dok ništa manje osebujni nisu ni njegovi live nastupi. Glazbenik je, naime, poznat po tome što nastupa bosonog.

Iz bogatog programa Špancirfesta, koji će se u Varaždinu održati od 18. do 27. kolovoza, izdvaja se nastup škotskog sastava Franz Ferdinand. Škotska rock-senzacija nastupit će 22. kolovoza na glavnoj festivalskoj pozornici kod Starog grada, a ono što je potrebno istaknuti je da će ulaz na koncert biti – besplatan. Na glavnoj festivalskoj pozornici posjetitelje očekuje još sedam odličnih besplatnih koncerata, a to je samo mali dio bogatog programa ovogodišnjeg jubilarnog Špancirfesta koji će tijekom deset dana trajanja ponuditi više od 500 sadržaja za sve uzraste.

