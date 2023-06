Zoran Šprajc javio se nakon što je dobio novu kolegicu na RTL-u: 'Dobro došla'

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Josip je otvorio 14. pitanje o dobro poznatom videu. Znate li odgovor?

Pitanje za 68.000 eura glasilo je: "Me at the Zoo" prvi je uradak objavljen na YouTubeu. Ispred kojih životinja stoji Jawed Karim, jedan od njegovih osnivača: A – ispred tigrova, B – ispred lavova, C – ispred slonova i D – ispred nosoroga