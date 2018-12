Black Rebel Motorcycle Club u Tvornici kulture

Sjajna američka trojka Black Rebel Motorcycle Club protutnjat će zagrebačkom Tvornicom kulture 13. lipnja na jednom od zasigurno najuzbudljivijih klupskih rock koncerata sljedeće sezone.

Veza BRMC-a i Zagreba definitivno spada u jednu od posebnijih rock priča ovih krajeva. Bend je 23. lipnja 2004. trebao nastupiti kao predgrupa Lenny Kravitzu u Domu sportova, ali je koncert otkazan tog dana zbog Lennyjeve bolesti. Black Rebel banda tada je dovukla svoj backline na trg između dvorane i hotela Panorame i odsvirala polusatni set, ali akcija nije stala na tome. Nakon brzog dogovora s menadžmentom grupa se preselila u Močvaru i izvela jedan od onih nastupa o kojima se pričalo još mjesecima. Garažni psihodelični rock pakao koji je u jednom trenu, zbog tehničkih problema, čak postao unplugged svirka s članovima benda koji svirali stojeći među publikom u krcatom klubu…

BRMC – „We're All In Love“

BRMC su doslovce eksplodirali na globalnoj glazbenoj sceni u posljednjem pravom hypeu rock muzike, početkom 2000-tih. Debi „B.R.M.C.“, gotovo sat vremena dug album objavljen za Virgin izbacio ih je među najjača nova imena, podjednako zahvaljujući moćnim singlovima, od kojih je prednjačio „Spread Your Love“, kao i „kings of cool“ imageu koji se dobro slagao s imenom benda. Ime su, naime, preuzeli od motociklističke bande Marona Brandoa iz klasika „Divljak“. Jednako jak tempo držali su i sa sljedeća dva zapažena izdanja – „Take Them On, On Your Own“ i „“Howl“ – koja su predstavljali jaki songovi „We're All In Love“, „Stop“ i „Shuffle Your Feet“.

Poslije nešto slabijih albuma BRMC ovu su godinu zakucali izvanrednim materijalom „Wrong Creatures“ s kojeg je skinuto čak četiri singla, “Little Thing Gone Wild", "Haunt", "Question of Faith" i "King of Bones" te u sklopu čije svjetske turneje će stati i u Tvornici 13. lipnja.

Ulaznice

Ulaznice u prodaju kreću u utorak, 18. prosinca u 10:00 po prvoj cijeni od 150 kn. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 170 kn.

Službena prodajna mjesta: