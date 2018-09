Bivšu djevojku Borne Ćorića susjedi zaključali na krovu zgrade

Voditeljica i blogerica Valentina Miletić zbog jedne fotografije za Instagram ostala je zaključana na krovu zgrade.

Bivša djevojka tenisača Borne Ćorića na krovu zgrade je htjela snimiti fotografiju a nije ni slutila da se taj potez neće svidjeti njenim susjedima, točnije jednoj susjedi. O čemu se točno radi Valentina je napisala na Instagramu.

- Ima nešto u ovim pogledima s krovova, by the way zbog slike sam ostala zaključana na krovu i to ne slučajno, inače imam super susjede ali evo danas sam otkrila da imam i jednu kojoj nisam pretjerano simpatična (ne znam zašto, majke mi prvi put je vidim), ne samo da mi je skoro zabranila da se popnem na krov koji je valjda jednako moj kao i njen nego me uz to još i iz inata zaključala tamo pa je slika dobila i svoju priču a takve najviše volim, #samousplitu ne možeš mene iznervirati, ne ovako. Kakvi ste vi sa susjedima ? - napisala je Valentina.