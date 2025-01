Bivšoj Miss Jugoslavije vjera je promijenila život: 'Preporučujem svima da se obrate Gospodinu'

Prošlo je 43 godine otkako je Ana Sasso ponijela titulu Miss Jugoslavije, no i nakon toliko vremena, gdje god se pojavi, i dalje prima samo komplimente na račun svog izgleda. "Laska mi, kako ne, drago mi je kad me ljudi sretnu, prepoznaju, u svakom slučaju nešto lijepo," kazala je za In magazin. Iako joj je titula donijela veliku popularnost i potpuno promijenila život, tvrdi da na nju kao osobu nije imala nikakav utjecaj.

"Ostala sam jednostavna, ista ona Ana koja je postala Miss sa svojih 19 godina i evo sada s daleko više godina," kaže. Biti miss bivše Jugoslavije tada je značilo ogromnu prepoznatljivost – svatko je znao tko je Ana Sasso, ali to nije uvijek bilo lako nositi.

"Nisam se snalazila, moram priznati da se nisam snalazila, niti je bilo menadžera niti ljudi koji će se baviti s vama, sve je bilo prepušteno meni i meni bliskim ljudima – roditeljima, prijateljima, obitelji. Za mene je to bio jedan svojevrstan šok jer sam ja kao mlada djevojka preko noći postala popularna diljem Jugoslavije," prisjetila se. Godine su prošle, promijenila se država, ali i standardi ljepote.

"Mi smo bile prirodne takve kakve jesmo, čak ni taj make-up nije bio tako napredan kao danas. Nekad je to bilo posve prirodno – to što jesi, to si," kaže. Ipak, unatoč promjenama u modnim i beauty trendovima, Ana i sa 61 godinom i dalje plijeni pozornost gdje god se pojavi. "Mislim da je i genetika neka stvar kod mene, plus što vježbam i nekad pazim na prehranu. Dozvolim si da pojedem i nešto nezdravo i zdravo, pa nekako to vježbom izbalansiram. Kaznim se – 'Ok, Ana, danas si pojela puno čokolade, sutra ćeš malo manje i vježbat ćeš,'" otkriva.

Ana je već 18 godina u vezi s kirurgom Hrvojem Tomasovićem, a njihova se ljubav okrunila brakom 2021. godine u potpunoj tajnosti. "Upravo zbog toga možda i jesam sretna, ne možda nego jesam, zato što smatram da privatni život treba ostati nešto naše privatno," kaže. Njezinog supruga spojila je čista slučajnost. "Ja sam svog upoznala u hitnoj pomoći, došla sam na pregled i to je bio naš prvi susret. I nije to odmah započelo, trebao je neki period i evo – mi smo 18 godina skupa," kaže.

Iako tada nije vjerovala u takvu sudbinu, njezina majka uvijek joj je govorila da bi se trebala udati za doktora. "Moja pokojna mama je, dok je bila živa, uvijek govorila – 'Ana, nađi doktora, oni su krasni, fini.' Ja govorim – 'Mama, neću doktora!' Zapravo, imala sam krivu percepciju o tim ljudima i onda se nakon njezine smrti dogodio Hrvoje i sad vi meni recite – je l' to slučajnost?" pita se Ana.

Osim ljubavi, veliku ulogu u njezinu životu ima i vjera, koja ju je, kako kaže, potpuno promijenila. "To je nešto što je mene promijenilo sto posto, jedan utjecaj koji ja ne mogu opisati nikome. To treba netko doživjeti da bi shvatio. Vjera je ta koja me doslovce digla s poda gore. Preporučujem svima da se obrate Gospodinu, prepuste mu svoj život u njegove ruke i sve ide puno jednostavnije i lakše," govori.

