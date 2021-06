Bivši vozač princeze Diane: Te večeri nije trebala biti u Parizu, promijenila je plan i nastradala

Povodom 60. rođendana princeze Diane Daily Mail objavio je seriju članaka kroz koje su istražili što se točno događalo posljednjih dana njezinog života prije nego je s partnerom Dodijem Fayedom poginula u prometnoj nesreći u Parizu u nedjelju 31. kolovoza 1997. godine. Novi članak iz serijala "Last Days of Diana" otkriva kako je Diana neplanirano produžila svoj boravak u Parizu i to zbog kritika Torijevaca na njezinu kampanju protiv nagaznih mina.

Mediji u Velikoj Britaniji tih dana su prenosili izjave Torijevaca koji su njezinu kampanju protiv nagaznih mina vidjeli kao želju princeze Diane za vlastitu promociju. Dianu su takvi napisi i prozivke uzrujali i odlučila je kako se ne želi vratiti u Veliku Britaniju dok se situacija ne smiri. Prema riječima Dianinog bivšeg vozača Colina Tebbutta princeza ga je nazvala i obavijestila da će se vratiti za vikend, a ne taj četvrtak kako je planirala ranije. - U razgovoru nam je rekla kako će pričekati da se situacija s Torijevcima smiri i kako će produžiti svoj boravak u Parizu do vikenda. Tko zna, da se vratila u četvrtak kako je planirala možda bi još uvijek bila živa - izjavio je Colin Tebbutt.

Nije bila sretna što se situacija ovako razvila jer joj je plan bio doći u London što prije kako bi bila sa sinovima Williamom i Harryjem koji su tada bili na školskim praznicima i s tatom Charlesom i bakom Elizabetom i djedom Philipom u to vrijeme su bili u ljetnoj rezidenciji kraljevske obitelji u dvorcu Balmoral.

