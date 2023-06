Bivši bubnjar Crvene Jabuke osniva novi bend naziva 'Cunja i Crvena Jabuka'

Bivši bubnjar Crvene Jabuke i suosnivač benda Darko Jelčić Cunja (58) isti je napustio 2017. godine zbog financijski razloga, a sada najavljuje da će osnovati svoj bend.

- Bit će to moja, naša, bolja Crvena Jabuka, rekao je za Jutarnji list Cunja koji je sada osnovao novi bend "Cunja i Crvena Jabuka", i to u kanadskom Torontu. Kaže kako nitko od osnivača benda zapravo nije vlasnik autorskog prava na ime sastava osnovanog 1985. godine.

- Nismo dobivali honorare, a Žera se okrenuo nekom gotovo narodnjačkom zvuku, recimo pjesma 'Jazz ba', koje nisu nimalo u duhu benda kojeg su ljudi godinama voljeli. Došli smo do brojke od više od pedeset neplaćenih gaža. Žera bi naplatio koncerte, ali ja kune nisam vidio. Nekad bi nam naknada bila 500, 700, 1000 eura... On je to smanjio, a ni to nije plaćao - priznao je.

Cunja kaže da novi bend već ima ugovorene brojne koncerte, a bend će imati "prijeratni ritam". Početkom rujna sviraju u predgrađu Toronta.

Pokušali smo dobiti komentar od članova benda Crvene Jabuke, ali nitko o toj temi ne želi govoriti već su okrenuti pripremama za nadolazeći koncert 1. srpnja u Opatiji. Nakon prepune zagrebačke Arene i valentinovskog koncerta "Tamo gdje ljubav počinje" , velike "USA & CANADA OD SRCA DO SRCA" turneje bend dolaze i na predivnu Ljetnu pozornicu u Opatiji gdje će izvesti svoje dobro poznate hitove uz koje su stasale mnoge generacije.

