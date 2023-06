Jasenko Houra u rijetkoj objavi podijelio fotografije supruge Dianne, a imao je poseban razlog

NA INSTAGRAMU

Maja Šuput pokazala što se događa iza kulisa snimanja 'Supertalenta': 'Otkrit ću vam tajnu'

- Grubnić samo nadgleda jel su karte lijepe. Jedine dvije djevojke koje rade, rade moju glavu. To ću imat u emisiji i to rade već tjedan dana i vjerojatno ću ja reći da mi se ne sviđa. Uglavnom, tako to izgleda, idem dalje. A ovo su sve moje kose, da vam otkrijem tajnu!, ispričala je Maja u snimci