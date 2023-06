Mika i Giba iz 'Big Brothera' promijenili spol, a majka Rada ponosno je objavila njihovu novu fotografiju

Srpski mediji početkom godine su se raspisali o promjeni spola Mike i Gibe, bivših natjecatelja showa 'Big Brother' koji se emitirao 2015. godine. Popularni blizanci sada se zovu Ivana i Ana Nikolić, a prvi put nakon objave informacije o promjeni spola za srpske medije progovorila je Ana. - Točno je, sada smo žene. Lijepe smo i sretne i to je sve što u ovom trenutku mogu reći. Nemojte zamjeriti, ne bismo o detaljima, izjave na ovu temu ne dajemo - rekla je Ana tada za Alo.rs.

Njihova majka Rada također je sudjelovala u istom showu, a Kurir sada prenosi kako je na društvenim mrežama Rada podijelila njihovu novu fotografiju. Ivana i Ana na fotki su pozirale zajedno s majkom nasmijane i našminkane, a fotografiju možete vidjeti OVDJE.

- To su moja djeca, ja prvo gledam da su one sretne, da su mi žive i zdrave, a tko se smije neka se njima vrati. Ničije dijete ne diram niti ogovaram, ja sam majka i mene to boli. To što su one promijenile spol, to je sve normalno sada, njih dvije će nekada i o tome javno pričati. One žive u Njemačkoj, čujemo se dva-tri puta dnevno. Njih dvije se ne boje nikoga, nisu one prve koje su promijenile spol, to je jača sila, one se trebaju pojaviti u javnosti. Zahvaljujući doktorima one su sada prave ljepotice i sliče na majku - ispričala je Rada, a prenosi Kurir.

- One sliče na mene, ali samo nemaju moj jezik. Ja sam sve ovo podržala i podržala ih je cijela obitelj. Ako podržavaš mene i moju djecu tebi su moja vrata otvorena, a ako ne podržavaš, vrata su ti zatvorena. Pisali su po komentarima da sam ja kriva. Za što sam ja kriva? Što ja mogu biti kriva? Ne znam je li narod svjestan kako ja kao majka mogu biti kriva za to - ispričala je također svojedobno Rada.

Srpski mediji pišu i da se Ivana udala za jednog Nijemca u siječnju ove godine. Dodaju i da je procedura za sklapanje braka podrazumijevala dokaz da je Ivana žensko, te da matičari nisu smatrali relevantnim njen raniji život. Nakon svadbe, vratili su se u Njemačku.

Inače, Mika i Giba su prije ulaska u 'Zadrugu' pričali o tome kako planiraju promijeniti spol. Tada su otkrili da je glavni cilj njihovog ulaska u taj show skupiti novac kako bi obavili zahvat po završetku realityja, a osim toga pronašli i najboljeg doktora. - Žena ne možeš postati preko noći. Prve korake ćemo poduzeti nakon realityja - rekli su tada. Za Kurir je situaciju komentirala njihova majka Rada koja nije bila na Ivaninoj navodnoj svadbi. - Neću ništa komentirati. Samo nek su žive i zdrave! - rekla je.

U Zadrugu su 26-godišnji blizanci ušli zajedno s majkom Radom i ocem Radetom. Mika i Giba već su na samom početku showa osvojili naklonost ostalih Zadrugara, a jučer su pred svima morali odgovarati i na neka škakljiva pitanja. O svojoj seksualnoj orijentaciji nisu htjeli govoriti. - Neka 'Zadrugari' prvo kažu kojega su oni seksualnog opredjeljenja, pa ćemo i mi reći. Za sada ne otkrivamo - rekli su.

