Bivša RTL-ova voditeljica bori se s koronom: 'Cijelo tijelo me boli, nikad mi nije bio toliko hladno'

Bivša voditeljica za sportske vijesti RTL televizije, Tanja Tomić (45) prije nekoliko se godina posvetila obiteljskom životu sa suprugom Nikolom Ćukom i njihovim sinovima Androm (9) i Lovrom (7), uz koje Tanja ima i sina Bruna (18).

Iako se iz javnog života povukla, sada je priznala da se trenutačno bori s koronavirusom koji je stopirao svijet na neko vrijeme i cijeli svijet prebacio online, pa i njeno studiranje na Poslovnom veleučilištu Zagreb.

Kako je ispričala za Story, prve simptome zaraze osjetila je prije desetak dana kada je dobila temperaturu i "zimicu". "Ne sjećam se da mi je ikada bilo toliko hladno. Izgubila sam i osjet njuha te okusa. PCR je pokazao pozitivan nalaz", kazala je.

Potvrdila je da je dobila nešto slabiji oblik virusa te da je samo cijelo vrijeme poprilično umorna i da je cijelo tijelo boli. "Po savjetu prijatelja nešto veća doza vitamina D i vitamin C uz obavezan Andol 100. Preporučili su mi i vježbe disanja za pluća", kazala je bivša voditeljica. Sedmogodišnji sin Lovro koronavirus je "pokupio" od učiteljice, no on je simptome imao, srećom, samo jedan dan.

Kako kaže, trenutačno ne izlaze nikamo.

"Čvrsto se držimo naputaka i pravila. I najkraći bi izlasci bili nepravedni prema zdravima. Za hranu i lijekove brinu mi se roditelji i prijatelji koji požrtvovniji ne mogu biti", a i prije zaraze, dodala je, pazili su na druženja te su samo izlazili zajedno u prirodu.

