Naša manekenka Jasmina Hdagha rodila je djevojčicu i otkrila koje joj je neobično ime dala

Jasmina Hdagha (36), hrvatska manekenka libijskih korijena, sinoć je rodila djevojčicu kojoj su njen partner Jim i ona dali ime Sedona. Sretna mama na Instagramu je objavila fotografije svoje prvorođene bebe odmah nakon porođaja.

- Beba Sedona Ann stigla je u 14:47 danas, 17. ožujka, točno na dan termina. Poprilično je luda da je stigla baš na vrijeme, baš poput njemačkog sata. Porođaj je bio prirodan, završilo je s puno povraćanja tijekom širenja od tri do sedam centimetara. Nisam uzimala tablete protiv mučnine, osim toga, moj je trbuh bio prazan... Ali trudovi... Kvragu... To nije bilo zabavno', napisala je Jasmina koja već 11 godina živi u Los Angelesu. Dodala je i kako joj je joga pomogla pri pravilnom disanju, no svejedno je nekoliko puta vrisnula od bolova.

Foto: Instagram

Jasmina je na Instagram Storyju objavila i fotografiju snimljenu nakon porođoja, a na drugoj se vidi kako joj njen dečko, glazbeni producent Jim Kaufman presijeca pupčanu vrpcu.

Foto: Instagram

Inače, manekenka je na Instagramo proteklih mjeseci redovito dokumentirala svoju trudnoću, a samo nekoliko dana prije porođaja objavila je seriju fotografija na kojima gola pozira ispred ogledala.

- Odluka da rodite dijete je ogromna. Odlučujete da će vaše srce biti zauvijek van vašeg tijela i kucati za drugu osobu", napisala je Jasmina citat od Elizabeth Stone i potom dodala: "40 tjedana trudna i jedva čekam da svakog trena upoznam našu curicu. Činjenica da sam stalno u pokretu (a ja doslovno ne znam sjesti i biti na miru osim kad meditiram i radim pranayamu) izgleda da ne smeta mojoj bebici, kojoj se ne žuri izaći iz mojeg trbuha".