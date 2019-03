Bivša natjecateljica showa 'Život na vagi' nakon 10 godina opet uživa u ovome

Vozim bicikl nakon 10 godina 💗💗☀️☀️ #22km 🚴🏼‍♀️🙌🏻 #bicycle #pink #weekend #spring #goodvibes #active #happy #grateful 💋💋

A post shared by NinaK 🙏🏻 *NMK* (@nina_martina_korbar_) on Mar 2, 2019 at 8:42am PST