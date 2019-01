Nina iz 'Života na vagi' pohvalila se ozbiljnim talentom, obožavatelji oduševljeni

Moj nastup prije 8 godina 🙈🙈🙈 Obrade pjesama Jessie J i Jennifer Hudson ♥️♥️ Ljubav prema glazbi je uvijek bila i ostala ogromna...glazba je nešto neopisivo...ona je TO! 💕💕🎶🎶 Moje tijelo je jedino manje ogromno 😁😁💋💋 Laku noć svima ❤️❤️🙏🏻🙏🏻 #volimvas #music #singing #love #ThankYouGod #blessed #grateful

