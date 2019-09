Bivša kandidatkinja showa ponovo u borbi za Gospodina Savršenog

Kandidatkinja prve sezone showa Gospodin Savršeni, Klara Perko, vraća se u borbu za ružu, piše RTL.

Gledatelje i ostale djevojke iz showa osvojila je svojim prirodnim ponašanjem i duhovitim komentarima. Ispričala je i kako je izgledalo kad je ponovo ušla u kuću među nove suparnice u borbi za ljubav.

Foto: Instagram screenshot

- Kada sam ušla u kuću, sve su cure ostale iznenađene. Moram priznati da mi se jako sviđa novi Gospodin Savršeni. Baš je dobar i bit će tu svašta - rekla je Klara i nije skrivala uzbuđenje, piše RTL. Klara je i prije ovog showa imala iskustvo sudjelovanja u realityju što joj daje dodatnu prednost nad ostalim kandidatkinjama. U njemačkom showu, naime, Klara je pokazala da je ozbiljna suparnica.

Nakon što se skinula gola u realityju Adam i Eva, podignula je na noge cijelu Hrvatsku i Hercegovinu, posebice svoj Široki Brijeg. Dok bi druge te kritike i uvrede pokolebale, Klara je nastavila u svom stilu. Ubrzo se skinula i za jedan njemački magazin.

– Riječ je o jako lijepim fotografijama, umjetničkim, kreativnim, izgledaju seksi, nimalo jeftino. Svaka je fotografija priča za sebe – rekla je Klara za Fenix magazin. Kako će reagirati okolina, nije ju bilo briga.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Nakon "Adama i Eve" reakcije i uvrede su me pogodile, ali sad sam zrelija, neće me smetati to što ljudi pričaju – rekla je Klara. Zbog obnaživanja na televiziji izgubila je i nekoliko prijateljica te se svađala s obitelji.

Jednom prilikom rekla je i kako joj dečko ne treba biti bogat, ali u Bentleyu bi lakše plakala. Poslije showa više se u javnosti nije skidala ''do kraja''. Osim na televiziji, Hrvatica s njemačkom adresom voli se skidati i na društvenim mrežama.

Na svojim profilima na društvenim mrežama ima mnogo fotografija u provokativnim izdanjima, no kaže da je inače povučena i mirna. Sebe je opisala kao iskrenu, lojalnu osobu koja voli ljude i ne voli se svađati. Idealan partner za nju, kaže, ne smije biti škrt ili hvalisavac.