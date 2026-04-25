FOTO Vruće, vruće! Seksi Lidija Bačić nabacila samo leopard badić i poručila: 'Nikad ne sjedim na dvije stolice'

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po energičnim nastupima i upečatljivom imidžu, ponovno je privukla pozornost pratitelja na Instagramu. Najnovijom objavom kombinacijom izazovne fotografije i jasne poruke izazvala je pravu buru reakcija te još jednom potvrdila zašto se ubraja među najpraćenije domaće zvijezde na društvenim mrežama. Na fotografiji pozira na visokoj drvenoj barskoj stolici, odjevena u minijaturni bikini leopard uzorka i elegantne salonke u boji kože. Samouvjeren pogled usmjeren ravno u objektiv, kao i poza koja naglašava njezinu figuru, odišu sigurnošću i izraženim scenskim karakterom po kojem je prepoznatljiva. Cijeli vizual ostavlja dojam pažljivo osmišljene estetike, u kojoj se spajaju ženstvenost, snaga i doza provokativnosti. Dodatnu dimenziju objavi dao je i opis. "Nikad ne sjedim na dvije stolice", poručila je Lidija, što su mnogi protumačili kao jasnu metaforu odlučnosti i dosljednosti u privatnom i profesionalnom životu. Sve je zaokružila duhovitim i pomalo provokativnim hashtagom #Daodmorim, koji suptilno aludira na samu pozu i unosi dozu njezine prepoznatljive zaigranosti.

Reakcije pratitelja stigle su munjevitom brzinom i u velikom broju. Komentari su uglavnom bili ispunjeni komplimentima i riječima podrške poput "Nikad nisi bila seksepilnija" i "Prekrasna i divna". Uz brojne emotikone vatre i srca, obožavatelji su još jednom pokazali koliko cijene njezin spoj samopouzdanja, karizme i atraktivnosti. Neki su istaknuli kako ih upravo njezina autentičnost i otvorenost izdvajaju od drugih izvođača na domaćoj sceni.

Objava dolazi nakon vrlo aktivnog i uspješnog razdoblja za splitsku pjevačicu. U veljači je nastupila na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku, gdje je publiku zagrijala nakon legendarnog sastava Parni Valjak, a potom je održala i zapažen nastup u Zagrebu. Time je dodatno učvrstila svoj status jedne od najtraženijih domaćih izvođačica, koja redovito puni klubove i privlači veliku pažnju javnosti. S obzirom na kontinuiranu prisutnost u medijima i na društvenim mrežama, jasno je da Lidija Bačić uspješno održava interes publike, kombinirajući glazbenu karijeru s pažljivo građenim javnim imidžem koji ne prolazi nezapaženo.