Nikolina Pišek progovorila o skandalu sa srpskom pjevačicom! Uzela joj papire iz ruku i napustila emisiju uživo

Televizijska voditeljica Nikolina Pišek prije desetak godina radila je na srpskoj televiziji "Prva TV" u emisiji Ekskluziv, a intervjuirala je tada srpsku pjevačicu Gocu Tržan. Naime, Pišek je od uredništva tada dobila upute koja joj pitanja treba postaviti, od golotinje u njenom tada novom spotu, pitala ju je - je li njezin suprug najbolji u krevetu od svih s kojima je bila. No srpsku zvijezdu tada je potpuno izbacilo iz takta kada joj je spomenula bivšeg supruga. Nikolina je Gocu pitala da prokomentira činjenicu da njezinom bivšem suprugu prijeti kazna zbog krađe. Šokirana pjevačica najprije je Nikolini preotela papire iz ruku, onda ih je bacila u zrak i demonstrativno napustila studio, a Pišek je ostala doista iznenađena.

Ovog je tjedna Nikolina Pišek gostovala u Večernjakovoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je prokomentirala i ovu situaciju sa srpskom pjevačicom. - Ne znam jesam li ovo ikada rekla, ja jako volim Gocu Tržan, ona je jedna jako sposobna, divna i elokventna žena. Ona je vrhunski profesionalac u poslu. bilo da radi na televiziji kao voditeljica, što radi fantastično, ili da radi kao pjevačica", započela je Pišek te nastavila: "U toj situaciji s njom sam se našla kao žrtveno janje. Naime, nisam navikla na te situacije. Tamo je, u medijskom biznisu dosta normalno da se insceniraju neke situacije. Ostala sam zatečena razvojem situacije. Mi smo, zapravo, dogovorili taj incident. Iako je bilo dogovoreno, nisam očekivala baš takvu njezinu reakciju, a to je sve kasnije bilo potencirano po medijima. Naposljetku sam shvatila da je to dio tog njihovog showbiznisa", ispričala je Nikolina i tako otkrila da je situacija i svađa s Gocom Tržan u emisiji bila inscenirana.

Podsjetimo, televizijska voditeljica u našoj se emisiji dotaknula profesionalnih tema i uspješnih projekata koje je vodila, govorila je i o privatnom životu te aktualnim događajima. Posebno se osvrnula na slučaj o kojem su mediji intenzivno izvještavali prije mjesec dana. Naime, na Općinskom sudu u Splitu nastavljeno je suđenje Roku Gali, kojeg optužnica tereti za krađu skupocjenih satova, nakita i oko 65 tisuća eura gotovine iz luksuzne vile u Kaštelima, u kojoj su tijekom ljeta 2020. boravili Nikolina Pišek i njezin pokojni suprug Vidoje Ristović.

U emisiji je komentirala i odluku suda da odbije žalbu za isključenje javnosti sa suđenja. "To komentiram tako da je možda vaša dobrobit i dobrobit vaše djece manje bitna od eventualne čitanosti i zarade. Živimo u vremenu surovog konzumerizma i kapitalizma, gdje se sve pretvara u profit, pa čak i ono što je na granici, ali unutar zakona, a ovo jest. Onda je to jednostavno vaša sudbina i priča, bez obzira na to što je u sve uključeno i vaše maloljetno dijete“, rekla je, dodavši kako je sretna što njezina mlađa kći ne prati takav sadržaj, ni na društvenim mrežama ni u okruženju svojih vršnjaka. Istaknula je i koliko joj je teško svjedočiti o traumatičnim događajima: "Istina je da mi je jako stresno iznositi svjedočenje o takvim situacijama. Dolazimo do toga da, ako ste spremni nekoga tužiti, morate biti spremni i svjedočiti pred svojim zlostavljačem i suočiti se s njim. On će osobno dobiti pravo da vam postavlja pitanja i provocira vas pred kamerama." Spomenula je i da bi njezina starija kći Hana Cigoj također trebala dati iskaz na sudu, iako joj je ranije bilo obećano da to neće biti potrebno, prema njezinim riječima. "Puno puta sam se pitala, dok sam putovala na suđenje: ‘Što meni ovo treba?’ I moja kći, iako joj je bilo obećano da neće morati davati izjavu, ipak mora svjedočiti pred sudom. Ona to silno ne želi, a ne dopušta joj se mogućnost da to odbije. Ona mi to jako zamjera ", iskreno je rekla Pišek. Više o ovom slučaju i drugim temama koje je komentirala možete doznati u cijeloj emisiji na YouTubeu ili u nastavku ovog teksta u videu.

Sadržaj objavljen na ovom portalu zaštićen je autorskim pravima. Nije dozvoljeno preuzimanje i prenošenje cjelovitog teksta. Dopušteno je prenošenje dijelova sadržaja uz obavezno navođenje izvora Večernji list i postavljanje aktivnog linka na originalni članak.