Sve više poznatih Hrvata na meti drskih prevaranata: 'To su jako neugodne situacije'

Krađa identiteta više nije samo naziv urnebesne komedije s Melissom McCarthy i Jasonom Batemanom u glavnim ulogama. Posljednjih godina riječ je o učestalom problemu koji poprima sve veće razmjere. Digitalne prijevare postale su sve češće, a u njihovu mrežu bez znanja i odobrenja upleli su se i brojni poznati Hrvati.

Maneken, pisac i TV voditelj Dean Pelić posljednji je progovorio o lažnim profilima otvorenim na njegovo ime koji su se pojavili na društvenim mrežama. Putem njih prevareno je više od 200 žena, a cijela priča dospjela je i do Daily Maila. No Pelić nije jedini.

U sličnoj situaciji našao se i Filip Juričić koji je zbog lažnog Instagram profila doživio brojne neugodnosti. Anonimna osoba u njegovo je ime objavljivala neistine iz njegova privatnog i poslovnog života, a Juričić je tome odlučio stati na kraj tako što je cijeli slučaj prijavio policiji. – Tom čovjeku, djetetu, ženi ili tko već jest, koji upravlja mojim identitetom, to jako dobro ide, pa se uspio i raširiti te vidim da komunicira s mojim prijateljima i to se događa sve češće – izjavio je tada Juričić za jedan portal dodavši kako zbog cijele situacije osjeća nelagodu, ali i strah.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

U nimalo ugodnoj situaciji našla se i HRT-ova urednica Anita Bilić kojoj su je ukradena fotografija koju su potom koristili za oglas na Facebooku pod nazivom “Hrvatski milijunaš poklanja novac u Hrvatskoj” izmišljene američke tvrtke kojoj je cilj privući žrtve da im daju svoje podatke, preslike bankovnih kartica i osobnih dokumenata.

Zbog popularnosti koju je stekla zahvaljujući showu ‘Život na vagi’, na meti prevaranta našla se i Nina Martina Korbar. ‘Do manjeg obujma poput Nine iz Života na vagi’, stajalo je u oglasu u kojem se između ostalog navodi i da je Nina u početku težila 115, a danas je 42 kilograma lakša. – Za detaljnije upute kako je to postigla ispuni podatke i poslat ćemo ti smjernice – pisalo je u oglasu na Facebooku koji je razljutio bivšu kandidatkinju RTL-ova showa. – Ako vam iskoči, nemojte se prijavljivati. Saznala sam za ovo zahvaljujući jednoj mami koja me prati i koja je napisala da joj je tu nešto sumnjivo i pitala me znam li nešto o tome. Kada se prijavite, šalju vam porukom link na koji kliknete i onda vam izbaci stranicu Dolores Poljak na kojoj se prodaju neki proizvodi. Ne nasjedajte na to – upozorila je Nina pratitelje.

Foto: Instagram Asos

Brojne neugodnosti zbog lažnih profila na Facebooku nisu zaobišle ni Tarika Filipovića. Iako tek od prošle godine ovaj glumac i voditelj ima vlastiti profil, profili pod njegovim imenom puno dulje egzistiraju na internetu. – Ne bih ga možda ni otvorio da sve to nije prešlo granice, jer je prije toga netko otvorio profil u moje ime, živio moj život, dopisivao se s meni dragim ljudima koji su nasjeli na to. To su jako neugodne situacije, sve je trajalo godinama – otkrio je Tarik za Klix.ba.

Dodao je i to da je problemu krađe identiteta moguće stati na kraj, no smatra da se nadležni time ne bave dovoljno. – Kada mi se to dogodilo, bio sam primoran vrisnuti, odnosno javiti se ljudima i reći im da to nije moj profil jer tada ga nisam ni imao – napomenuo je Filipović.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Svoj profil nema ni Gibonni iako se svojedobno jedan od korisnika Facebooka upravo pod njegovim imenom dopisivao sa stotinama žena. Glazbenik je sve prijavio policiji, a profil s 9000 pratitelja ugasili su Facebook administratori.

Pogledajte i gdje su i što danas rade dance zvijezde 90-ih.