Bila je prisiljena odustati od Supertalenta, a sada je otkrila vijest koju dugo čuva: 'Htjela sam napraviti veliko iznenađenje'

Bivša sudionica showa 'Život na vagi' i natjecateljica u 'Supertalentu' Nina Martina Korbar (28) oduševila je gledatelje u showu svojim pjevačkim talentom, a sada je pratiteljima otkrila tajnu koju je dugo čuvala.

- Spremni za moj prvi singl? Zove se Neprocjenjivo. Ovu vijest sam jako dobro čuvala jer sam htjela napraviti veliko iznenađenje za sve i evoooo…uskoro izlazi van…Pjesma koju sam napisala potaknuta svojim putem i pobjedom koju sam ostvarila spram same sebe…ponosna sam i sretna, ali moram priznati, malo me i strah…jaaako želim da vam se svima svidi pjesma, da se pronađete u njoj, pjevate s guštom i osjećate se moćno! Hvala Ti Bože - napisala je na Instagramu.

Pratitelji su joj u komentarima čestitali na uspjehu.

"Sretno!", "Bravo Nina. Nakon onoga što sam vidjela u Supertalentu, uopće ne sumnjam da ovaj singl neće biti hit", "Top", "Bravo Nina!", "Najbolja!", neki su komentari.

Inače, Nina Martina je zbog zaraze koronavirusom bila primorana odustati od daljnjeg natjecanja u Supertalentu. Točnije, dva dana nakon generalne probe je testirana pozitivno zbog čega nije snimala polufinalnu emisiju. O svemu je tada obavijestila pratitelje na društvenim mrežama.

Dragi svi, ne znam kako započeti s ovom objavom i kako vam ovo reći, jer sam i sama u šoku, ali, nažalost, moj put u Supertalentu je završio baš onda kad je trebao zasjati u punom sjaju. Naime, ovo su fotke s generalne probe, koja je bila predobra, zabavna, napravili smo top scenski nastup, dogovorili probnu šminku i frizuru, dizajnirali smo ženstveni i moćni styling, a pjesma? Pjesma je trebala biti 'Moja ljubav' Nine Badrić, ali u drugačijem aranžmanu, prilagođenom meni, mom izričaju, mom karakteru i s ciljem da sve vas zadivimo i napravimo jedan nastup na hrvatskom jeziku kakav ste vi zaslužili i koji ste jedva čekali. Marija Husar i ja smo imale nekoliko proba i bile smo jako uzbuđene oko nastupa, ali, nažalost, sve je to ostalo na ideji jer sam dva dana nakon generalne probe bila pozitivna na koronavirus i zato sam bila 'primorana' odustati od daljnjeg natjecanja i snimanja polufinalne emisije", ispričala je Korbar. Nina Martina je otkrila i kako se osjećala.

„Ta činjenica me šokirala, rastužila, rasplakala, ostavila me bez teksta. Nevjerica da neću nastupiti i da više nisam u Supertalentu je i dalje prisutna i ta činjenica me još uvijek boli. Bila sam spremna za nastup, spremna pružiti vam ono što vi iščekujete i zaslužujete, a to je brutalan vokalni i scenski nastup koji bi unio toplinu i radost u vaša srca. Jako mi je i neopisivo žao ovo pisati, tužna sam što sam trebala napustiti natjecanje, ponajviše jer mi vi pružate toliko veliku podršku, toliko me obasipate komplimentima i oduševljenim reakcijama na moje pjevanje da nemam riječi... Zbog vas sam dobila dodatnu hrabrost i još više ojačala samopouzdanje. Uvjerena sam da bismo ušli u finale i da bih uz vašu ogromnu podršku dogurala jako daleko, možda čak i do same pobjede“, napisala je.

Podsjećamo, Nina Martina se na audiciji predstavila s pjesmom 'You Don't Own Me' te oduševila žiri i publiku.

