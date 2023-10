Bešlić otkrio na koliko je svadba hrvatskih nogometnih reprezentativaca pjevao: 'Sve sam ih oženio'

Glazbenik Halid Bešlić nastupao je na Bučijadi. Halid je jedan od najomiljenijih glazbenika naših nogometaša, a otkrio je da je pjevao na svadbama čak deset naših reprezentativaca. Zato, šali se, navija za hrvatsku reprezentaciju.

"Bilo ih je dosta Srna, Luka, bilo ih je sigurno sedam, osam, možda deset. Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju, pa kažu kako, a ja kažem tako – sve sam ih oženio", rekao je u šali Bešlić za InMagazin.

Otkrio je i koliko mu znači podrška supruge, koja posluša sve njegove nove pjesme.

"Ona to gleda na prirodan način, ne pametuje, nego kaže što joj se ne svidi. Znam da to kaže od srca. Nije njezina zadnja, zadnja je moja, ali uvijek poslušam što oko mene ljudi kažu", rekao je.

Otkrio je i tajnu uspjeha svog braka.

"Jednostavno smo odgovorni ljudi jedno prema drugome i to je to", izjavio je.

Halidu su unuci, blizanci danas centar svijeta.

"Nisam ni bio svjestan koliko će mi to značiti, u ovim ozbiljnim godinama u koje sam već ušao. Pravi me mladolikim ta sreća oko njih. Unuka je muzikalna, unuk ne pokazuje interes za muziku, on samo nogomet, Messi, Ronaldo i to ga zanima. A ona je nevjerojatno muzikalna, počela je svirati čelo i profesor, koji je Poljak inače, kaže da je ekstremno muzikalna", zaključio je.

