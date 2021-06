Bella Poarch zvijezda je TikToka: Bila je u mornarici, a tetovažama je prekrila ožiljke teškog djetinjstva

Mnogi ljudi ne očekuju puno od influencera. Njihovim sadržajima krate minute na poslu do kraja smjene ili možda dobiju inspiraciju za neku odjevnu kombinaciju. Ipak, većina neće propustiti priliku da klikne na video neke zvijezde na Instagramu ili TikToku koja se pokušava probiti i u nekoj drugoj industriji – filmskoj ili glazbenoj. Jedna od zvijezda koja se, nakon što se proslavila na TikToku, okušala i u glazbi je Amerikanaka Bella Poarch.

Na platformi koju obožava generacija Z ima oko 70 milijuna pratitelja, a njezine videe pregledali su i nekoliko milijarda puta te je na toj platformi vlasnica uratka s najviše lajkova. Čudno je to za nekoga tko rijetko u svojim videima govori. Bella, naime, obično pleše ili snima samo lice kojim radi grimase na taktove uradaka poznatih glazbenika. Mnogima je zato bilo čudno kada su čuli da je odlučila snimiti pjesmu i spot. “Netalentirana, “Dosadna”, “Svi oni uvijek propadnu ako se ne drže snimanja kratkih videa za svoje platforme” i slično pisali su mnogi koji nisu vjerovali u njezin uspjeh, no ona im je dokazala suprotno. “Build A B***” objavljena je i u samo nekoliko dana prikupila je više od sto milijuna pregleda.

Neki od njih zasigurno su bili i od znatiželjnika koji su očekivali da će naći novi materijal za “memove” kako bi joj se narugali, no to se nije dogodilo. Pjesma je skupila pretežito pozitivne kritike i ima 6,4 milijuna lajkova naspram 200 tisuća dislajkova.

U YouTube-trendingu na šestom je mjestu u trenutku kada je ovaj tekst zaključen, tako da se čini da ima svoje poklonike i kod nas. Ipak, mnogi se još uvijek pitaju tko je zapravo Bella Poarch. Ona, naime, ne voli previše govoriti o svom privatnom životu. Rođena je na Filipinima kao Nairee Taylor, barem je tako pisalo u URL-u njezina privatnog Facebooka, jer pravo ime ne koristi na društvenim mrežama. Njezina obitelj u Ameriku se preselila kada je Poarch imala 13 godina.

Na Facebooku isto tako piše da je rođena 2001. godine, no to nije točno. Da nije, dokazuje to što se 2015. godine prijavila u ratnu mornaricu, no to nije mogla učiniti prije 17. rođendana, tako da se zapravo rodila 1997. godine, a ima 24 godine. Prijavila se u mornaricu jer je htjela biti “slobodna” i “neovisna”. Rok je služila u Japanu, gdje se zaljubila u tamošnju kulturu. Zanimljivo je spomenuti i da je dobila status veteranke.

– Mornarica me naučila jedno – da ne možeš sve sam. Moraš imati dobru obitelj i prijatelje oko sebe kojima vjeruješ kako bi postigao velike stvari – kazala je u jednom intervjuu. O svojoj obitelji, s druge strane, ne voli previše govoriti. Jednom je rekla da je imala teško djetinjstvo i da je bila zlostavljana, a na tetovaže koje ima po tijelu odlučila se kako bi prekrila ožiljke koji su je podsjećali na mučna iskustva. Iako trenutačno živi u Los Angelesu u Kaliforniji, prije je živjela u Teksasu i na Havajima. Kuću u kojoj živi kupila je tek nedavno, a na početku slave videe je snimala u različitim hotelskim sobama, što je mnoge natjeralo na zaključak da uistinu nije u dobrim odnosima sa svojom obitelji. Pogotovo zato što je obožavateljima tek nedavno priznala da je posvojena.



Bez obzira na sve ovo, kritika na njezin račun nije nedostajalo. Mnogi smatraju da u svoje videe ne ulaže napor, da je postala popularna samo zbog atraktivnog izgleda, a ne zbog pravog talenta. Internetom su kružile i glasine da postoji snimka seksa na kojoj su ona i bivši dečko influencerice, poduzetnice i reality zvijezde Kylie Jenner, reper Tyga. Pokazalo se kasnije da to nije istina, no nakon toga su joj zamjerili i tetovažu izlazećeg sunca koju je imala na ruci – jer to je uvredljivo mnogim Korejcima zato što je simbol japanskog militarizma i kolonijalizma. Bella se već ispričala zbog propusta i zbog toga što nije dovoljno poznavala odnos i povijest tih dviju zemalja, a tetovažu je prekrila.