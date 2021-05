Maja Šuput na Instagramu objavila svoju fotku sa Straduna, a onda je snimio fotograf

Maja Šuput sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom otputovala je u Dubrovnik, a jučer je sa Straduna objavila i fotografiju na kojoj pozira s kolicima u kojima je Bloom. Odmah nakon toga fotografirao je i fotoreporter Pixsella, te nam tako pružio dobar uvid kako pjevačica izgleda kada na neuređenim slikama.

Kako nam je nedavno rekla u intervju Maja se nada da će osim putovanje njezin sin od mame i tate naslijediti i ljubav prema modi, a osvrnula se tada i na brojne komentare na Instagramu koji su se pojavili na ovoj društvenoj mreži nakon što je Maja objavila prve fotografije sa sinom kada su joj mnogi prigovorili kako je nerealno da izgleda tako dobro nakon poroda.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 30.05.2021., Stradun, Dubrovnik - Maja Suput sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom na kavi i setnji Stradunom.PRI KORISTENJU FOTOGRAFIJE ZASTITITI IDENTITET DJETETA! (PREKRITI OCI) Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Meni je nerealno da o tome uopće razgovaramo. Moj Instagram profil je otvoren i svatko napiše svašta. Da sam se u životu obazirala na to što drugi pišu, sad bih već imala tri živčana sloma i četiri čira na želucu ili bih se bacila s mosta. Ljudi imaju pravo pisati što hoće, a ja mogu to prihvatiti ili ne. Pokušavam blokirati hejterske komentare. Shvaćam da žene koje su rodile mogu napisati kako je moguće da pet dana nakon poroda izgledam tako. No kako je nerealno da tako izgledam ako ste upravo vidjeli da tako izgledam. Tajna je u tome da sam imala frizuru, malo maskare i rumenila. Nije to baš neka nerealna priča jer je meni nakon 20 godina bavljenja javnim životom i showbizzom u malom prstu kako da se skockam.

Naravno da svoje loše izdanje neću staviti na Instagram, zašto bih to radila i zašto bi dijete imalo takvu sliku na Googleu. To su slike koje imamo privatno doma i, vjerujte, imamo ih svakakvih – gdje izgledamo i kao zombiji i kao beskućnici, ali to ne stavljaš na Instagram jer nema potrebe.

Ne znam što je tu čudno, to je valjda čudno samo onima koji nisu razmislili dva puta. A ako ćete još većom logikom – ako smo svi troje na slici, znači da je netko došao k nama i slikao nas, povod više da izađem iz trenirke i da se malo dotjeram. - poručila je svima Maja.

VIDEO: Oliver Mlakar o Večernjakovoj ruži: Ružu za životno djelo nežu nikada zaboraviti