Beckhamovi su se zarazili koronom nakon što su tulumarili u Los Angelesu

Obitelj Beckham u tajnosti je držala informaciju da su bili zaraženi koronavirusom, a britanski mediji raspisali su se kako su Victoria i David početkom ožujka dobili pozitivan test na koronu. Dogodilo se to nakon što su se vratili iz Amerike gdje su sudjelovali na nekoliko zabava i pretpostavljaju kako su se tamo zarazili. Bilo je to početkom ožujka kada je David zbog obveza u klubu Inter Miami otišao u Miami, a s njim je u Ameriku otputovala i cijela obitelj. David je, kako piše The Sun i Daily Mail imao sastanke u klubu i družio se s navijačima, a obitelj je bila i na nekoliko zabava s prijateljima u Los Angelesu. Kada su se vratili u London David je počeo primjećivati prve simptome, a ubrzo je i Victoria dobila visoku temperaturu i grlobolju.

- Ubrzo su slične simptome počeli primjećivati i njihovi zaposlenici, tjelohranitelji i njihovi vozači osjećali su slabost i imali su temperaturu. Victoria je bila izvan sebe i odlučila je kako cijelu obitelj Beckham mora biti u karanteni duže od propisana dva tjedna. Htjela je napravi sve što je u njezinoj moći da smanji širenje zaraze - ispričao je izvor blizak Beckhamima. Navodno su se zarazili na samom početku ožujka, a u vrijeme kada su se zarazili a nisu još bili svjesni da su zaraženi, slavili su 21. rođendan svog sina Brooklyna. Na toj zabavi bila je hrpa poznatih osoba i za Beckhamove je to bila noćna mora, ali navodno nitko od gostiju nije se tada zarazio. Ponudili su svu potrebnu pomoć svom osoblju, od kojih je dvoje zaposlenika bilo u težoj zdravstvenoj situaciji ali su uspjeli preboljeti koronavirus.

Beckhamovi su cijelu karantenu proveli na svom seoskom imanju na kojem imaju bazen i nogometni teren. Više tjedana su bili izolirani i tek kada su dobili negativne nalaze David je počeo odlaziti po namirnice u obližnju trgovinu. Ovo ljeto njihov najstariji sin se zaručio i obitelj se odlučila nagraditi kratkim ljetovanjem u Italiji i Grčkoj, a prije toga opet su se testirali i napravili serološke testove kako bi mogli sigurno otputovati na odmor. Obitelj Beckham nije htjela komentirati navode o tome da su preboljeli koronu, a na ovu temu nisu se željeli oglasiti ni njihovi zaposlenici koji su bili zaraženi koronom.